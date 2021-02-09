سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، 9 فبراير 2021، في التعاملات المبكرة للبنوك، وشركات الصرافة.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

تراجع الدولار

ووفقا لمسح لـ"الخليج 365" على الأسعار في 29 بنكا، انخفض متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الثلاثاء، إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إلى 15.599 جنيه للشراء، و15.699 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر الدولار في مصر أمام الجنيه أعلى سعر عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع في بنك الاستثمار العربي.

وانخفض سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، قرشا واحدا، إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في 5 بنوك أخرى.

فيما جاء أقل سعر للدولار، عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، في 4 بنوك، التجاري الدولي، والإسكندرية، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي.

الاحتياطيات ترتفع للشهر الثامن

وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس، أنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، لتظل كما هي منذ 3 شهور.

كما أعلن المركزي المصري، عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

وحسب رويترز، كان احتياطي مصر من النقد الأجنبي، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، نحو 40.063 مليار دولار.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

أسعار اليورو والإسترليني

تراجع متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي، الثلاثاء، إلى 18.76 جنيه للشراء، و18.88 جنيه لبيع، مقابل نحو 18.79 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع، أمس الإثنين.

فيما انخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، عند نحو 21.36 جنيه للشراء، و21.50 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.43 جنيه للشراء، و21.58 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

وتراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلي نحو 4.158 جنيه للشراء، و 4.185 جنيه للبيع، مقابل 4.161 جنيه للشراء، و4.188 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر الدرهم الإماراتي، إلى 4.246 جنيه للشراء، و 4.274 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.249 جنيه للشراء، و4.277 جنيه للبيع.

وتراجع الدينار الكويتي، إلى 51.47 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.52 جنيه للشراء و51.98 جنيه للبيع، أمس.

وأفادت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي ترتب بيع مصر لسندات على ثلاث شرائح بأن البلاد تتوقع جمع نحو ثلاثة مليارات دولار من العملية.