شكرا لقرائتكم خبر عن التعرض للأضواء الصناعية الليلية يزيد خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة جديدة نشرتها مجلة CANCER، التابعة لجمعية السرطان الأمريكية، أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق بها مستويات عالية من الضوء الاصطناعي في الهواء الطلق في الليل يواجهون خطرًا أكبر للإصابة بسرطان الغدة الدرقية.





على مدار القرن الماضي، تغيرت المناظر الليلية - خاصة في المدن - بشكل كبير بسبب النمو السريع للإضاءة الكهربائية أيضًا، أفادت الدراسات الوبائية بوجود ارتباط بين المستويات المرتفعة المقاسة بالقمر الصناعي للضوء الليلي وارتفاع خطر الإصابة بسرطان الثدي.

نظرًا لأن بعض سرطانات الثدي قد تشترك في أساس شائع يعتمد على الهرمونات مع سرطان الغدة الدرقية، فقد بحث فريق بقيادة تشيان شياو، من مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في كلية هيوستن للصحة العامة، عن ارتباط بين الضوء في الليل وما بعده.

تطور سرطان الغدة الدرقية بين المشاركين في دراسة النظام الغذائي والصحة NIH-AARP ، والتي جندت البالغين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 71 عامًا في 1995-1996.

قام المحققون بتحليل بيانات صور الأقمار الصناعية لتقدير مستويات الضوء في الليل في عناوين سكن المشاركين، وفحصوا قواعد بيانات تسجيل السرطان الحكومية لتحديد تشخيص سرطان الغدة الدرقية حتى عام 2011.

من بين 464371 مشاركًا تمت متابعتهم لمدة 12.8 عامًا في المتوسط​​، تم تشخيص 856 حالة من سرطان الغدة الدرقية (384 عند الرجال و 472 في النساء)، عند مقارنتها بأدنى خمس من الضوء في الليل، ارتبط الخُمس الأعلى بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية بنسبة 55٪.

كان السبب الرئيسي وراء الارتباط هو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان الغدة الدرقية، والذي يُسمى سرطان الغدة الدرقية الحليمي، وكان أقوى عند النساء منه لدى الرجال.

في النساء، كان الارتباط أقوى بالنسبة للسرطان الموضعي مع عدم وجود علامة على انتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم، بينما كان الارتباط أقوى لدى الرجال في المراحل الأكثر تقدمًا من السرطان.

ويبدو أن الارتباط متشابه بالنسبة لأحجام الورم المختلفة وعبر المشاركين ذوي الخصائص الاجتماعية والديموغرافية المختلفة ومؤشر كتلة الجسم.

ولاحظ الباحثون أن هناك حاجة لدراسات وبائية إضافية لتأكيد النتائج التي توصلوا إليها، إذا تم التأكيد، سيكون من المهم فهم الآليات الكامنة وراء العلاقة بين الضوء في الليل وسرطان الغدة الدرقية.

وأشار العلماء إلى أن الضوء في الليل يثبط الميلاتونين، وهو معدل لنشاط هرمون الاستروجين الذي قد يكون له تأثيرات مهمة مضادة للورم أيضًا، قد يؤدي الضوء في الليل إلى اضطراب الساعة الداخلية للجسم (أو إيقاعات الساعة البيولوجية)، وهو عامل خطر للإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.