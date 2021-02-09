شكرا لقرائتكم خبر عن احذر التوتر يضر بشرتك.. 5 مضاعفات جلدية تصيبك بسبب الإجهاد.. الشيخوخة أهمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة بحثية نشرت في موقع timesnownews، عن وجود علاقة بين الإجهاد وظهور حب الشباب والمشاكل الجلدية الأخرى التي تصيب البشرة، حيث تبين أن الإجهاد الذى يستمر لفترة طويلة والشعور بالتوتر يزيد من خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو السكري أو السمنة أو الاكتئاب أو القلق .

ويؤثر الإجهاد على جسمك بالكامل، بما في ذلك بشرتك، الشعر والأظافر، كما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم مشاكل البشرة أو تفاقمها.

ومن أبرز الأضرار الناجمة من الإجهاد والتوتر على صحة بشرتك:1.ظهور حب الشباب

أوضحت الدراسة أن الإجهاد يتسبب في إفراز جسمك لهرمونات مثل الكورتيزول، ما يؤدي إلى زيادة إنتاج الدهون في غدد الجلد، الذى يمكن أن تؤدي الى زيادة إنتاج هذه الغدد الدهنية إلى انسداد المسام وظهور حب الشباب ومشاكل جلدية أخرى.

2.ظهور علامات الشيخوخة

تشير الأبحاث أيضًا إلى أن الإجهاد الناجم عن قلة النوم يمكن أن يزيد من علامات الشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة والتصبغ غير المتكافئ ويقلل من المرونة، ما قد يؤدي إلى تكوين أكياس تحت عينيك.

3. الإصابة بالطفح الجلدى

يمكن أن يضعف الإجهاد أيضًا جهاز المناعة لديك، ما يجعل بشرتك أكثر تفاعلًا وحساسية ما يؤدي إلى ظهور الطفح الجلدي والاحمرار.

4. الإصابة بالصدفية

الإجهاد يؤدي إلى تفاقم العديد من الأمراض الجلدية مثل الصدفية والوردية والإكزيما.

5. يسبب تساقط الشعر

يرتبط الإجهاد المزمن أيضًا بشيب الشعر وتساقطه