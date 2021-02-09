شكرا لقرائتكم خبر عن 7 تغييرات يومية بسيطة تساعد فى إنقاص الوزن.. منها تناول دهون صحية وكفاية النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو فقدان الوزن عملية شاقة تحتاج إلى اختيار وجبات بعناية وإجراء تمارين رياضية، وبالرغم أن هذه الأشياء تلعب بالتأكيد دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن، إلا أن هناك العديد من التغييرات الصغيرة فى نمط الحياة يمكن أن تساعد أيضًا في فقدان الوزن، وفقًا لما ذكره موقع "Insider".

فيما يلى.. 7 تغييرات بسيطة على نمط الحياة تساعد بإنقاص الوزن: 1- شرب كمية كافية من الماء

يساعد على الشعور بالشبع وتتحكم في كمية ما تتناوله من الطعام يوميًا، فعندما لا تشرب كمية كافية من الماء يمكن للجسم أن يخلط بين الجوع والعطش، ويوصى الأطباء لحل مشكلة قلة شرب الماء بحمل زجاجة مياه باستمرار من أجل التذكير وتناول كوب ماء عند الاستيقاظ وكوبين قبل تناول أى وجبة.

2. تناول الدهون الصحية

تساعد الدهون الصحية فى الواقع في زيادة الشعور بالشبع وتمنع النهم نحو تناول الطعام، وينصح خبراء التغذية بإضافة الدهون غير المشبعة الغنية بالمغذيات إلى النظام الغذائي لإنقاص الوزن والتي تتوافر فى الأفوكادو والزيتون والمكسرات والأسماك الدهنية مثل السلمون.

3- الحصول على قسط كافِ من النوم

قلة النوم تتسبب فى رفع مستويات هرمون التوتر ما قد يؤدى إلى احتمالية حدوث زيادة بالوزن لأنه كلما قلّ نومك وطالت فترة استيقاظك زاد الوقت المتاح لتناول الطعام، حيث يوصى بضرورة النوم لسبع ساعات يوميًا على الأقل.

4- استخدم كميات أقل من الزيت

على الرغم من أن بعض الزيوت مثل زيت الأفوكادو أو عباد الشمس أكثر صحة من غيرها، إلا أنها تحتوى على نفس السعرات الحرارية الموجودة بالزيوت الأخرى وفقًا لخبراء التغذية، ويمكن أن تكون بعض الزيوت مصدرًا رائعًا للدهون الصحية ولكن يوصى بالحصول على هذه الدهون من الأطعمة الكاملة بدلاً من ذلك.

5- تناول المزيد من البروتين

يعد البروتين الخالى من الدهون جزءًا أساسيًا من أى نظام غذائى، حيث أنه يعطى شعورًا بالامتلاء ويساعدك فى بناء كتلة العضلات والحفاظ عليها، وتشمل الأطعمة التى تحتوى على البروتين الخالى من الدهون اللوز والتونة والفول والبيض والدجاج المشوى، حيث إن الكمية الموصى بها من البروتين 0.36 جرام لكل رطل من وزن الجسم، وفقًا لمركز التغذية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية.

6- صعود السلم

لا يشترط ممارسة تمارين رياضية محددة لحرق السعرات الحرارية، عليك صعود السلم أكثر من مرة أو المشى فقد يكون لهما تأثير كبير على فقدان الوزن بمرور الوقت.

7- توقف عن الأكل على مدار الساعة

يعد الاستماع إلى جسمك واحتياجاتك أهم طريقة للاستمرار فى خطة انقاص الوزن، حيث أن عدم تناول الطعام على مدار الساعة أو عدم تناول الطعام وفقًا لقواعد محددة جزء من نجاح الدايت، من خلال الانتباه لإشارات الجوع والاستجابة لها بتناول طعام صحى.