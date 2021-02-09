شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح وحيل للوقاية من حب الشباب الناتج عن أقنعة الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ ظهور وباء كورونا واعتماد قناه الوجه بشكل رسمي في جميع بلاد العالم للحد من العدوى، صاحب ذلك ظهور مشكلة جلدية على الكثير وهى مشكلة حب الشباب، ووفقا لتقرير جريدة " scmp" هناك نوعان من حبوب الشباب المصاحب لأقنعة الوجه، إذا بدا ظهور حب الشباب بشكل منتظم في المناطق المغطاة ، فقد يكون سببه الرطوبة والرطوبة المحتبسة تحت قناعك ، مما يحفز نمو البكتيريا، أما إذا كان يبدو وكأنه طفح جلدي وشعرت بالتهيج عند لمسه ، فقد يكون التهاب الجلد التماسي الناجم عن الاحتكاك من القناع.

نصائح للتغلب على حب الشباب الناتج عن أقنعة الوجه

نظف بشرتك بمنتج يناسب نوع بشرتك، مع اتباع روتين العناية بالبشرة الأساسي الذي يكفي للحفاظ على بشرتك رطبة طوال اليوم.

استخدام واقى للحماية من الشمس لإنشاء حاجز بين بشرتك والقناع ، مع الاعتماد على روتين تقشير البشرة مرة أو مرتين في الأسبوع لتقليل تراكم المسام وانسدادها.

إزالة مكياجك بشكل صحيح في نهاية اليوم لتجنب حدوث تهيج بالبشرة.

ارتدى أقنعة من القطن القابلة لإعادة الاستخدام ، وتجنب الأقمشة الخشنة على الجلد، فالقطن أكثر قابلية للتنفس ، مما يقلل من الرطوبة تحت قناعك ، وهو أنعم على الجلد

إذا كنت تستخدم أقنعة من القماش، فاغسلها بعد كل استخدام فور عودتك إلى المنزل بالصابون والماء الدافئ، ثم اشطفها جيدًا للتأكد من عدم وجود أي بقايا صابون يمكن أن تهيج بشرتك.