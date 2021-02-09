شكرا لقرائتكم خبر عن دواء مضاد للفيروسات يساعد في تسريع الشفاء لمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة عن أن دواء تجريبيًا مضادًا للفيروسات يمكن أن يسرع بشكل كبير من التعافي لمرضى العيادات الخارجية لكورونا وهم المرضى الذين لا يحتاجون إلى المستشفى، يمكن أن يصبح هذا تدخلًا مهمًا لعلاج المرضى المصابين والمساعدة في الحد من انتشار الفيروس بينما يتم طرح لقاحات كورونا هذا العام.





وبحسب موقع "ميديكال نيوز" قال الدكتور جوردان فيلد، أخصائي الكبد في مركز تورنتو لأمراض الكبد، شبكة الصحة الجامعية "هذا العلاج له إمكانات علاجية كبيرة، خاصة في هذه اللحظة حيث نرى متغيرات عدوانية من الفيروس تنتشر في جميع أنحاء العالم وهي أقل حساسية لكل من اللقاحات والعلاج بالأجسام المضادة".

وفقًا للدراسة، التي نُشرت اليوم في مجلة Lancet Respiratory Medicine، فإن المرضى الذين تلقوا حقنة واحدة من دواء الإنترفيرون لامدا كانوا أكثر عرضة بأربع مرات للتخلص من العدوى في غضون سبعة أيام ، مقارنة بمجموعة عولجت بدواء وهمي.

أوضح الدكتور فيلد "الأشخاص الذين عولجوا تخلصوا من الفيروس بسرعة، وكان التأثير أكثر وضوحًا في الأشخاص الذين لديهم أعلى مستويات فيروسية كما رأينا أيضًا اتجاهًا نحو التحسين السريع لأعراض الجهاز التنفسي في مجموعة العلاج".

كان المشاركون الذين لديهم مستويات فيروسية أعلى (أكثر من مليون نسخة لكل مل) أكثر عرضة للتخلص من العدوى بالعلاج مقارنة بالدواء الوهمي: 79٪ تلقوا العلاج مقارنة بـ 38٪ في مجموعة الدواء الوهمي ؛ وانخفضت مستويات الفيروس بسرعة في كل فرد في مجموعة العلاج.

فوائد العلاج وتأثيره على الصحة العامة

للإزالة السريعة العديد من الفوائد، لا سيما في أولئك الذين لديهم مستويات فيروسية عالية، حيث ترتبط تلك الحالات بمرض أكثر حدة وخطر أكبر لانتقال العدوى للآخرين.

ومن بين 60 مريضًا تمت متابعتهم في الدراسة، ذهب خمسة إلى غرف الطوارئ مع تدهور أعراض الجهاز التنفسي.

من بين هؤلاء، كان أربعة في مجموعة الدواء الوهمي، بينما كان واحدًا فقط في المجموعة التي تلقت العقار الفعلي.

يؤدي خفض مستوى الفيروس بسرعة إلى منع الأشخاص من التفاقم ومن المحتمل أن يقلل من خطر انتشار المرض للآخرين، قد يكون لهذا تأثير هام إضافي على الصحة العامة.

الإنترفيرون لامدا هو بروتين ينتجه الجسم استجابة للعدوى الفيروسية لديه القدرة على تنشيط عدد من المسارات الخلوية لقتل الفيروسات الغازية.

يمنع الفيروس التاجي المسبب لكورونا الجسم من إنتاج الإنترفيرون، وهي إحدى الطرق التي يتجنب بها الجهاز المناعي للجسم التحكم فيه ينشط العلاج باستخدام مضاد للفيروسات نفس مسارات قتل الفيروسات في الخلايا.

نظرًا لأن الإنترفيرون ينشط العديد من مسارات قتل الفيروسات ، فإن المقاومة بسبب "سلالات جديدة" من الفيروس ، والتي قد تكون مشكلة في بعض العلاجات ، لا تشكل مصدر قلق للإنترفيرون لامدا.

يختلف Interferon-lambda عن الإنترفيرون الآخر لأنه يستخدم مستقبلات موجودة فقط في بعض أنسجة الجسم إنه نشط للغاية في الرئة والكبد والأمعاء ، وجميع الأماكن التي يكون فيها فيروس COVID-19 قادرًا على التكاثر، لكنه غير نشط في أماكن أخرى مما يؤدي إلى آثار جانبية أقل بكثير من الإنترفيرون الأخرى.

في التجربة، كان لدى أولئك الذين عولجوا بـ interferon-lambda آثار جانبية مماثلة لأولئك الذين تلقوا العلاج الوهمي.

Peginterferon-lambda (المستخدم في هذه الدراسة) هو نسخة طويلة المفعول من العقار طورته شركة Eiger BioPharm Pharmaceuticals ، والتي يمكن إعطاؤها كحقنة واحدة تحت الجلد بإبرة صغيرة (مثل الأنسولين).