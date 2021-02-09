شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مخاطر للكاتشب والمايونيز.. تسبب أمراض القلب وتؤثر على جهازك المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الكاتشب والمايونيز" من أكثر المقبلات اللذيذة التي يحرص عليها الكبار والصغار، لتكون على المائدة بجانب الأطباق المختلفة، والتي تضيف للطعام مذاقا خاصا، لكن تقرير نشر في موقع healthline.أكد أن هناك بعض المخاطر والأضرار التي يسببها الكاتشب والمايونيزوهى كالتالى:

الإصابة بأمراض القلب

تناول المايونيز والكاتشب يؤدى الى خطر الإصابة بالنوبات القلبية، كما يمكن أن تؤدي دهون الأوميجا الموجودة في المايونيز إلى أمراض القلب والسرطان.

الإصابة بالسرطان:

نظرا لأنهما يحتويان على الخل المقطر والسكر والمواد الكيميائية والمبيدات مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

تضر الجهاز المناعى لجسمك:

لأنها تحتوى على على شراب الذرة عالى الفركتوز وهو من المركبات غير الصحية والغنية بالدهون الخطرة التي تقلل من كفاءة جهازك المناعى.

مضر للغاية بالحمل:

لا يُسمح لك خلال الحمل بتناول المايونيز والكاتشب لأنه يجعل المرأة الحامل تتوق إلى المزيد من الوجبات السريعة التي ليست مفيدة للصحة.





قرحة المعدة

نظرا لوجود الدهون التي تؤدى الى ارتفاع التهاب قرحة المعدة.

الإصابة بمرض السكرى:

حصة واحدة من المايونيز أو قطعة برجر مملوءة بالصلصة ستزيد فقط من مستوى السكر لديك، مما يجعلك تشعر بالضعف والخمول.





الإصابة بالنقرس

يحتوى المايونيز على نسبة عالية من الصوديوم والتي ينتج عنها التهاب القدم وبالتالي تزيد الإصابة من النقرس.

حصوات المرارة:

تزيد الآثار الصحية للمايونيز من الألم الناجم عن حصوات المرارة لأن المحتويات الموجودة به تزيد من تكونها نظرا للدهون المتراكمة في مكوناته.