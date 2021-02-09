شكرا لقرائتكم خبر عن علامات في الأظافر تكشف إصابتك بمشاكل في الكبد والرئة والقلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تكشف الأظافر عن مؤشرات عامة بشأن صحة الإنسان، وهناك مَن لديه أظافر بلمسة بيضاء، وآخرون تكون أظافرهم وردية أو بها بعض التموجات أو النتوءات، وقد يكون ذلك علامة على مرض في الجسم، إذ إن بعض مشاكل الكبد والرئتين والقلب تظهر على هيئة علامة في الأظافر لذلك يجب استشارة الطبيب إذا كان الأمر غير طبيعي.

وأوضح تقرير نشره موقع “webmd” أشكال الأظافر والأمراض المرتبطة بها، وهي كالتالي:

أظافر شاحبة

من الممكن أن يكون سبب ظهور الأظافر الشاحبة أن الإنسان مصاب بفقر دم، أو سوء التغذية، أو مرض الكبد، أو فشل القلب.

الأظافر الصفراء

تبدو الأظافر باللون الأصفر إذا كان الإنسان مصابًا بعدوى فطرية، أو قد يدل ذلك على الإصابة بمرض مثل السكري، أو الغدة الدرقية الشديدة، أو الصدفية، أو أمراض الرئة.

الأظافر البيضاء

قد يكون المرء يعاني مشكلة في الكبد، مثل التهاب الكبد، إذا كانت أظافره بيضاء مع حواف داكنة، وفي الصورة التالية يمكنك رؤية الأصابع مصابة باليرقان أيضًا ، وهي علامة أخرى على وجود مشكلة في الكبد.

أظافر مزرقة

عندما تظهر الأظافر باللون الأزرق فهذا يعني أن الجسم لا يحصل على كمية كافية من الأكسجين، أو أنه يعاني مشكلة في القلب أو في الرئة، مثل انتفاخ الرئة.

الأظافر المتشققة

تدل أحيانا هذه النوعية من الأظافر على معاناة الجسم من أمراض الغدة الدرقية، وقد تكون بسبب عدوى فطرية إذا صاحب هذا التشقق ظهور صبغة صفراء.

تموج الأظافر

قد يكون تموج الأظافر مؤشرًا على الإصابة بالتهاب المفاصل الالتهابي أو الصدفية.

أظافر حمراء منتفخة

يعرف الأطباء هذه الحالة بأنها “التهاب طية الظفر”، ويحدث بسبب اضطراب في النسيج الضام أو مرض الذئبة

خطوط داكنة تحت الظفر

تحدث أحيانًا بسبب سرطان الجلد، لذلك يجب على المرء أن يسرع في فحصها للتأكد من الإصابة من عدمه.

قضم الأظافر

قضم الأظافر عادة لدى بعض الأشخاص، لكنه في بعض الحالات علامة على القلق المستمر أو اضطراب الوسواس القهري، لذلك يجب استشارة الطبيب إذا كان من الصعب التوقف عن هذه العادة.