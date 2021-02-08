موجز الخليج 365 للتكنولوجيا.. مفاجأة شاومي وسماعة أبل ذهبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أعلنت شركة "كافيار" عن إطلاق إصدار ذهبي من سماعة الرأس أبل AirPods Max بسعر يبلغ 97 ألفا و500 يورو.

قررت شركة وان بلس الصينية لتصنيع الهواتف الذكية الاستعانة بشركة هاسيل بليد، في تصميم الكاميرات الأربع الخلفية الخاصة بهاتفها الجديد.

تتزايد احتياجات الشركات والمستهلكين لتقنيات إنترنت الأشياء في كل جوانب الحياة، ما يفتح مزيدا من النمو لتكنولوجيا المستقبل.

كشفت شركة شاومي الصينية اليوم الإثنين،عن الإصدار الدولي من هاتفها الرائد Mi 11 لمنافسة تشكيلة Galaxy S21.

طالبت الحكومة الهندية، الإثنين، موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بمحو أكثر من ألف حساب مرتبط باحتجاجات المزارعين المستمرة.