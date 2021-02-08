ألغام أمام خطة بايدن لزيادة الحد الأدني الأجور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صدمة غير متوقعة لخطة بايدن لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في الساعة تتمثل في فقدان 1.4 مليون وظيفة في 2025.

وقال مكتب الميزانية بالكونجرس، الإثنين إن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيادة الحد الأدنى للأجر إلى 15 دولارا في الساعة بحلول يونيو/حزيران 2025 سيؤدي إلى خفض قدره 1.4 مليون في الوظائف في هذا العام.

زيادة العجز

وحسب رويترز، سيزيد العجز في ميزانية الولايات المتحدة بمقدار 54 مليار دولار على مدار الأعوام العشرة من 2021 إلى 2031 .

وفي تقديراته لتكلفة "قانون زيادة الأجر 2021" الذي اقترحه بايدن قال مكتب الميزانية، وهو هيئة غير حزبية، إن زيادة الحد الأدنى للأجر سوف تنتشل أيضا 900 ألف أمريكي من الفقر في 2025.

أعلى مستوى في 12 عاما

وعصفت تداعيات جائحة كورونا بمؤشرات الاقتصاد الأمريكي في 2020 وقفز العجز التجاري إلى أعلى مستوى في 12 عاما.

وزاد عجز التجارة الأمريكي لأعلى مستوى في 12 عاما في 2020، إذ تسببت جائحة كوفيد-19 في اضطراب تدفقات السلع والخدمات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة، إن العجز التجاري قفز 17.7% إلى 678.7 مليار دولار العام الماضي وهو الأعلى منذ 2008.

وساهم انخفاض الصادرات في انكماش الاقتصاد 3.5% في العام الماضي وهو أكبر تراجع للناتج المحلي الإجمالي منذ 1946.

أسوأ أداء منذ 1946

وانكمش الاقتصاد الأمريكي في 2020 بأقسى وتيرة منذ الحرب العالمية الثانية، إذ عصف كوفيد-19 بأنشطة الخدمات مثل المطاعم وشركات الطيران، ليفقد ملايين الأمريكيين وظائفهم ويقعون في براثن الفقر.

وأظهرت قراءة أولية من وزارة التجارة الأمريكية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الماضي أن التعافي من الجائحة فقد الزخم في ظل تجدد تنامي الإصابات بفيروس كورونا وانقضاء مساعدات من الحكومة بنحو 3 تريليونات دولار.

انكماش الاقتصاد

وتراجع الاقتصاد الأمريكي 3.5% في العام الماضي.

وفي ظل عدم احتواء الفيروس حتى الآن، يتوقع الاقتصاديون مزيدا من التباطؤ في الربع الأول من 2021 قبل العودة للتسارع بحلول فصل الصيف مع تبني تحفيز إضافي وتطعيم مزيد من الأمريكيين.

