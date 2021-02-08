أردوغان يعتقل "شاهين" لتضامنها مع متظاهري البوسفور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت السلطات التركية، مساء الإثنين، كاتبة صحفية لتضامنها مع الاحتجاجات التي تشهدها جامعة "بوغاز ايتشي/البوسفور" بمدينة إسطنبول.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال" التركية المعارضة، وتابعته ”الخليج 365”، فقد تم اعتقال الكاتبة آيشَنْ شاهين، الكاتبة بالصحيفة المذكورة.



وأوضحت الصحيفة أن شاهين أعلنت عن اعتقالها من خلال تغريدة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيها "الشرطة تنتظرني على باب المنزل، وأنا بصدد تغيير ملابسي لاقتيادي لمديرية الأمن بإسطنبول".

رئيس تحرير صحيفة "أفرنسال" تحدث هاتفيًا مع الكاتبة المذكورة عقب اقتيادها من المنزل، حيث قالت لها إنها بإحدى المستشفيات لإجراء الكشف الطبي عليها قبل إيداعها مديرية الأمن، وفق المصدر نفسه.

الصحيفة تابعت "وبينما لم يذكر رئيس التحرير سبب الاعتقال، إلا أن أغلب الظن أن ذلك يرجع إلى تضامن شاهين مع الاحتجاجات الطلابية الرافضة لوصاية أردوغان على الجامعات".

وصاية أردوغان

وعلى مدار شهر، يحتج طلاب وأعضاء هيئة تدريس جامعة البوسفور على تعيين أردوغان، مليح بولو، رئيسًا جديدًا لها من خارج كادرها.

الاحتجاجات قابلها نظام أردوغان بحملة قمع، حيث تم اعتقال 159 طالبا في وقت سابق، وتعرض هؤلاء الطلاب للعنف في واحدة من أبرز الجامعات في تركيا.

كما امتدت الاحتجاجات إلى العديد من المدن والولايات التركية الأخرى، من بينها إزمير، والعاصمة أنقرة التي شهدت، الجمعة، استخدام عناصر الشرطة للرصاص المطاطي، وغاز الفلفل لتفريق وقفات احتجاجية أسفرت عن اعتقال 22 شخصًا معظمهم طلاب، والأمر نفسه بالنسبة لإزمير التي شهدت الخميس تجاوزات أمنية مشابهة.

ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ما يحدث داخل البوسفور بـ"حرب" يهدف أردوغان من خلالها إلى السيطرة على الجامعة.

وغير أردوغان نظام رئاسة الجامعات في البلاد عقب مسرحية انقلاب عام 2016 حيث تحول من الانتخاب إلى التعيين.