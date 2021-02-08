شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مضاعفات هتحصلك عند التوقف عن موانع الحمل.. الشعور بالصداع الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن الآثار الجانبية التي تصيب المرأة عند التوقف عن تناول موانع الحمل، فعندما تتوقف عن تحديد النسل فإنه بذلك تعرض جسمك لضبط السلوك الهرمونات من جديد.

ورصد تقرير نشر في موقع انسايدر حول أبرز 7 مضاعفات تصيب الأمهات عند التوقف عن تناول موانع الحمل:

اضطراب بالدورة الشهرية:

فعندما تستخدم حبوب منع الحمل، تكون دورتك منتظمة جدًا بمايقرب من 28 يوما، وعند التوقف عنها فإن مواعيد دورات الحيض تتراوح من 21 يومًا إلى 35 يومًا.

تثبيط التبويض

بمجرد التوقف عن تناول حبوب منع الحمل، يمكنك الحمل بمجرد الإباضة، والذي يمكن أن يكون خلال الشهر الأول من الخروج من تحديد النسل.

حب الشباب

عند التوقف عن تناول موانع الحمل قد تعانى من ظهور حب الشباب خاصة إذا كانت تناول حبوب منع الحمل بهدف السيطرة على حب الشباب في المقام الأول.

تعانى من نزيف خلال فترة الحيض

خاصة إذا كان لديك فترات غزيرة جدًا قبل تحديد النسل، فمن المحتمل أن تعود دورتك الشهرية الغزيرة من حبوب منع الحمل.

تغير في الرغبة الجنسية

أكدت التقارير تراجع الرغبة الجنسية مع تناول حبوب منع الحمل، وعند الامتناع عنها يعود الدافع الجنسى لديهن من جديد.

الشعور بالصداع

يرتبط الصداع بالتقلبات في مستويات الهرمونات، إذا كنتِ تعانين من الصداع المرتبط بالدورة الشهرية ، فقد تكون وسائل منع الحمل ساهمت في تراجع هذا الشعور الذى يعود مرة أخرى عند التوقف من تناولها.

انخفاض مستويات فيتامين د

تناول وسائل منع الحمل المحتوية على هرمون الاستروجين يمكن أن يزيد من مستويات فيتامين د بنسبة 20٪ لذا عند توقف تناولها قد يؤدى ذلك الى تراجع نسبة الفيتامينات داخل جسمك.