شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضغط الدم في الليل يؤدى إلى زيادة فرص الإصابة بمرض الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة أوبسالا بالسويد، عن أن ارتفاع ضغط الدم في الليل عامل خطر للإصابة بمرض الزهايمر لدى كبار السن من الرجال، وفقًا لموقع ميدكال برس medicalxpress.



ارتفاع ضغط الدم

وأوضحت الدراسة أنه في ظل الظروف الصحية لكبار السن، يتغير قياس ضغط الدم (BP) على مدار 24 ساعة، حتى يصل إلى أدنى نسبة في الليل، و يطلق الأطباء على هذا الانخفاض الليلي في ضغط الدم اسم "الغمس العكسى"

ويقول كريستيان بنديكت، الأستاذ المساعد في قسم علم الأعصاب بجامعة أوبسالا، و مؤلف أول للدراسة، أن الليل هو فترة حرجة لصحة الدماغ على سبيل المثال ، في الحيوانات ، سبق أن ثبت أن الدماغ يزيل الفضلات أثناء النوم، وأن هذه الفضلات تتعرض للخطر بسبب أنماط ضغط الدم غير الطبيعية، نظرا لأن الليل يمثل أيضًا نافذة زمنية حرجة لصحة الدماغ البشري، قمنا بفحص ما إذا كان ارتفاع ضغط الدم المفرط في الليل، كما يظهر في الغمس العكسي، مرتبطًا بخطر الإصابة بالخرف لدى الرجال الأكبر سنًا.

وقال شياو تان، زميل ما بعد الدكتوراه من جامعة كولومبيا البريطانية بكندا: إن كان خطر الإصابة بالخرف أعلى بنسبة 1.64 مرة بين الرجال الذين يعانون من الغمس العكسي مقارنةً بالرجال الذين يعانون من الغمس العادي، وقد أدى الغمس العكسي بشكل أساسي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر ، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف، ويخلص بنديكت إلى أن التجربة أجريت فقط على الرجال الأكبر سنا وبالتالي ، يجب تكرار نتائجنا في النساء الأكبر سناً.

ووفقًا للباحثين، ستكون الخطوة التالية المثيرة للاهتمام هي التحقيق فيما إذا كان تناول الأدوية الخافضة لضغط الدم) ليلًا يمكن أن يقلل من خطر إصابة الرجال الأكبر سنًا بمرض الزهايمر.