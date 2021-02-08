شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف السبب العلمي وراء الكلام أثناء النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التحدث أثناء نومك نوعًا شائعًا من الأرق أو السلوك غير الطبيعي أثناء النوم ويقدر أن اثنين من كل ثلاثة أشخاص يتحدثان أثناء نومهما في مرحلة ما من حياتهما - وهذا شائع بشكل خاص عند الأطفال، وهذا يمكن أن يكون مزعجًا أو محرجًا بعض الشيء وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون علامة على اضطراب نوم أو حالة صحية أكثر خطورة، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

لماذا يتحدث الناس اثناء نومهم؟

قد تتوقع أنه عندما يتحدث شخص ما أثناء النوم، فإنه يمثل شيئًا ما يتكشف في الحلم الذي يراوده، وقد يكون هذا صحيحًا في بعض الأحيان.

هناك بعض الأدلة على أنه في بعض الأحيان، قد يكون الحديث أثناء النوم مرتبطًا بالأحلام، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا.

تحدث معظم الأحلام عندما تكون في مرحلة النوم العميق والسريع (REM) لكن الحديث أثناء النوم يمكن أن يحدث أثناء أي مرحلة من مراحل النوم ، بما في ذلك النوم الريمي والنوم غير الريمي.

قد يرتبط الحديث أثناء النوم أيضًا باضطراب آخر من اضطرابات النوم مثل المشي أثناء النوم أو الذعر أثناء النوم.

نظرًا لأن معظم اضطرابات النوم يُعتقد أنها حالة مختلطة بين اليقظة والنوم، فقد يحصل التحدث أثناء النوم على الأرجح عندما تتعطل أنماط النوم وهذا يعني أن أي عامل معروف بأنه يعطل النوم - مثل التوتر أو الكحول - يمكن أن يكون عاملاً مساهماً في التحدث أثناء النوم.

على الرغم من أن معظم حالات الحديث أثناء النوم لا ترتبط بمشكلات صحية خطيرة أخرى، فمن الممكن أن تكون مرتبطة بما يلي:

-توقف التنفس أثناء النوم.

- اضطراب نوم حركة العين السريعة.

-اضطراب ما بعد الصدمة.

إذا حدث حديثك أثناء النوم فجأة كشخص بالغ، أو إذا كان يتضمن خوفًا شديدًا أو صراخًا أو أفعالًا عنيفة، فعليك التفكير في الذهاب لأخصائي النوم

كيف تتوقف عن الكلام أثناء النوم

نظرًا لأنه من الصعب تحديد أسباب التحدث أثناء النوم بالضبط، فلا توجد طرق علمية لإيقافه لكن اعمل على تحسين عادات نومك، التركيز على عادات النوم الصحية وتحسين بيئة النوم قد يقضي على اضطرابات النوم المحتملة ويحسن نوعية النوم.

اتخذ هذه الخطوات للحصول على أفضل نوم ممكن:

-التزم بجدول نوم منتظم.

-اهدف إلى سبع إلى تسع ساعات في الليلة.

-امنح نفسك ما بين 30 إلى 60 دقيقة من الهدوء الخالي من الشاشات لتهدأ قبل النوم.

-تقليل وإدارة مستويات التوتر لديك.

-تجنب الكافيين لمدة ست ساعات على الأقل قبل النوم.

-ممارسة الرياضة بانتظام.

-تأكد من أن غرفة نومك هادئة ومظلمة.

-حافظ على درجة حرارة الغرفة معتدلة.