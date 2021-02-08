شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الافراط فى المسكنات.. منها الإصابة بطفح جلدى وقرحة فى المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المسكنات نلجأ إليها من أجل تخفيف المعاناة من الآلام والالتهابات التى تصيب أعضاء الجسم المختلفة، ويؤدى الإفراط بتناول المسكنات إلى الإصابة بالعديد من الأضرار الصحية البالغة، وهناك العديد من أنواع الأدوية المختلفة لها خصائص تخفيف الألم، مثل مسكنات الألم غير الأفيونية والأدوية المضادة للالتهاب وغيرها، وذلك وفقًا لما ذكره موقع " webmd".

ما هى أنواع المسكنات والتى لها خصائص تخفيف الألم؟ 1- مسكنات الألم غير الأفيونية

وتشمل الأدوية التى تحتوى على الباراسيتامول، أنواع يتم استخدامها بدون وصفة طبية وأخرى تحتاج لاستشارة الطبيب.

2- الأدوية المضادة للالتهابات

مثل الإيبوبروفين أو النابروكسين والتى تُعرف أيضًا باسم العقاقير (غير الستيرويدية) المضادة للالتهابات ونفس الأمر البعض منها يحتاج لوصفة طبية وأخرى لا تحتاج.

3- المسكنات المركبة

هى التى تجمع بين عقارين مختلفين فى دواء واحد، مثل مسكن للألم بمضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو مسكنًا للأفيون مع مسكن للألم غير أفيونى.

4- المسكنات الأفيونية

المسكنات الأفيونية تشمل الكودايين والترامادول والمورفين وهذه تحتاج إلى وصفة طبية لاستخدامها.

ويُنصح فى البداية باستخدام مسكنات الألم غير الأفيونية أو الأدوية المضادة للالتهابات، ولكنها إذا لم تنجح فى التغلب على الألم يتم اللجوء إلى مسكنات أقوى مثل المركبة أو المسكنات الأفيونية.

فيما يلى.. أضرار استخدام المسكنات على المدى الطويل

يتوقف خطر التعرض لآثار جانبية على نوع المسكن الذى تستخدمه وكم من الوقت استغرقته لتناول هذا المسكن، ولكن بشكل عام قد تشمل أضرار المسكنات بشكل عام:

1- الإمساك.

2- الشعور بالنعاس والدوخة.

3- اضطرابات فى المعدة.

4- طفح جلدى.

5- جفاف الفم وإفراز حمض المعدة الزائد.

6- الشعور بثقل وحرقة فى المعدة وتهيج فى الأمعاء.

7- تكرار القيء والإصابة بقرحة المعدة.

8- تقلصات المعدة

- فيما يلى.. أضرار نادرة لاستخدام المسكنات:

1- حدوث تمزق أو نزيف فى جدار المعدة أو الأمعاء.

2- فقر الدم.

3- انخفاض الصفائح الدموية وخلايا الدم البيضاء.

4- الإصابة بنزيف فى الجمجمة.

5- التهابات الكلى.

6- الشعور بطنين فى الأذنين.

7- حدوث مشاكل بالتنفس.

8- عسر هضم وفقدان الشهية.