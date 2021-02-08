إذا وجدت هذه العبارة على علبة الجبن لا تشتريها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

تعتبر الأجبان من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، ولكن حذرت خبيرة تغذية من تناول الجبن الذي يدخل في تصنيعه الدهون النباتية.

وقالت ليندا جاد الحق، استشاري التغذية والسمنة، إن هذا النوع من الجبن يضر بشكل كبير بصحة الإنسان.

وأشارت إلى أنه يصنع من زيت النخيل، مع إضافة نكهة اللبن عليه، بحسب صحيفة “الوطن”.

وأوضحت أن هذا الزيت هو أرخص أنواع الزيوت.

وذكرت أن هناك أضرار كثيرة للجبن النباتي الدهن، في مقدمتها أنه يترسب في الأوعية الدموية، الأمر الذي يؤدي إلى تصلب الشرايين والضغط وأمراض القلب، والسمنة.

ولفتت إلى أن المنتجين يقبلون على استخدام هذا الزيت لرخص سعره، على الرغم من كونه غير صحي.

وأشارت إلى أن بعض المنتجين تجنبوا كتابة عبارة “زيوت نباتية” على “علبة” الجبن بعد أن علموا أن بعض المستهلكين أصبحوا يتجنبون شراء المنتج المكتوبة عليه.

وأوضحت أنهم يستبدلون هذه العبارة بزيت أخر يسمى “المارغرين”، لافتة إلى أنه أكثر ضررا من زيت النخيل.

وفي الختام نصحت خبيرة التغذية بشراء الجبن المصنع بنسبة 100% من اللبن الطبيعي فقط.