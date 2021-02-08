شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة مفيدة لصحة النساء فى كل المراحل العمرية.. أهمها البطاطا الحلوة والعدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتاج النساء إلى التركيز على العناصر الغذائية المختلفة فى كل مراحل حياتهن للبقاء فى صحة جيدة، من خلال الحفاظ على نمط حياة صحى وتناول الطعام بشكل صحيح والنوم بدرجة كافية وممارسة الرياضة بشكل يومى وتجنب التدخين والإقلاع عن الكحوليات، وتختلف الاحتياجات الغذائية للرجال عن النساء، حيث تمر المرأة بمراحل عديدة مختلفة فى حياتها مثل الدورة الشهرية والحمل والأمومة وانقطاع الطمث، لذلك من المهم جدًا أن تحافظ المرأة على لياقتها البدنية وقوتها جسديًا وعقليًا للتعامل مع جميع مراحل حياتها، لذلك هناك 10 أطعمة يمكن أن تتناولها النساء بشكل يومى لتعزيز صحتهن، وفقًا لما ذكرته شبكة تايمز نيوز الهندية " timesnownews".

فيما يلى.. 10 أطعمة يجب أن تأكلها النساء كل يوم: 1- الزبادى

غنى بالكالسيوم والماغنيسيوم لذلك يساعد فى تقوية العظام وهو مفيد للغاية خلال مرحلة انقطاع الطمث وكذلك أثناء الحمل.

2- البطاطا الحلوة

مصدر غنى بالكربوهيدرات وهى مفيدة للبشرة والعين والمسالك البولية وجيدة جدًا لمتلازمة ما قبل الحيض.

3- بذور الكتان

لها خصائص مضادة للالتهابات وتحتوى أيضًا على أحماض أوميجا 3 الدهنية، فهى آمنة للنساء ويمكن تناولها فى أى وقت خلال اليوم.

4- العدس

يجب على النساء تناول العدس ثلاث مرات على الأقل فى الأسبوع للحفاظ على صحة القلب ويساعد فى ضبط مستويات الكولسترول كما أنه جيد للتحكم فى الوزن.

5- اليقطين

غذاء ممتاز يحتوى على فيتامين (أ) ومفيد لصحة العين كما يوفر العناصر الغذائية الأساسية التى يحتاجها الجسم.

6- زيت الزيتون

النساء عُرضة للإصابة بالنوبات القلبية لذلك فإن زيت الزيتون مفيد جدًا لتفادى الإصابة بها لأنه يُعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

7- الخضراوات الورقية

أهمها السبانخ وغيرها من الخضراوات الورقية غنية بالعناصر الغذائية الضرورية للغاية لجسم المرأة، خاصة خلال مرحلة انقطاع الطمث.

8- الثوم

يزيد من المركبات المضادة للسرطان كما أنه مفيد للغاية للمرأة أثناء فترة الحيض.

9- الشوكولاتة الداكنة

تعالج تقلصات الدورة الشهرية كما أنها تساعد فى تنظيم الحالة المزاجية وإنتاج هرمونات السعادة.

10- البيض

مفيد للغاية لصحة المرأة فهو يُقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدى لأنه عبارة عن بروتينات قابلة للهضم.