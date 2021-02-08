شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جديد للإيبولا بالكونغو.. اعرف كل شيء عن المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت جمهورية الكونغو الديمقراطية ظهور جديد لفيروس الإيبولا بعدما تم الإعلان عن وفاه امرأة بسبب العدوى ، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الصحة ، أصيبت المرأة بالفيروس من زوجها ، الذي أصيب بالفيروس، ووفقا لتقرير لموقع time now news في الوقت الذي يكافح فيه العالم جائحة فيروس كورونا ، شهدت جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشيًا آخر لفيروس الإيبولا.

كانت المرأة قد بدأت تظهر عليها أعراض العدوى في الأول من فبراير الجارى وعادت إلى المستشفى في بوتيمبو بعد يومين كان زوجها قد أصيب بالفيروس في تفشي سابق أيضًا.

وقالت وزيرة الصحة إيتيني لونغوندو لمراسل إخباري تلفزيوني: "كانت مزارعة، زوجة أحد الناجين من إيبولا ، ظهرت عليها علامات المرض المعتادة في الأول من فبراير".

ويمكن للفيروس أن يعيش في السائل المنوي للذكور الناجين لأكثر من ثلاث سنوات، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine.، ويُحتمل أن يكون هذا الإعلان بداية اندلاع الإيبولا الثاني عشر في الكونغو منذ اكتشاف الفيروس بالقرب من نهر الإيبولا في عام 1976.

اعراض الإصابة بالايبولا

أعراض الإصابة بفيروس الإيبولا شديدة وتشمل ارتفاع في درجة الحرارة وآلام في العضلات يتبعها قيء وإسهال وثوران جلدي وفشل كلوي وكبد ونزيف داخلي وخارجي.

طرق انتقال فيروس الايبولا

يمكن أن ينتشر الإيبولا بين البشر بانتقال الدم المصاب أو حتى سوائل الجسم.

ويمكن أن ينتشر الفيروس أيضًا بسرعة داخل مرافق الرعاية الصحية مثل المستشفيات والعيادات.

يجب إجراء التنظيف والتطهير باستخدام مطهر كما يجب تجنب ملامسة أي سوائل مصابة.