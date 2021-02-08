شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لدينا استراتيجية للتكيف مع تحورات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية إن لديها استراتيجية للتكيف مع تحورات فيروس كورونا المستجد، وفقا لخبر بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أكدت منظمة الصحة العالمية، أن فحوص جنوب أفريقيا على لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا مقلقة، وأضافت منظمة الصحة العالمية: يجب تطوير اللقاحات لمواكبة تحورات كورونا.

وفى وقت سابق قالت الدكتورة حنان بلخي، مساعدة مدير عام منظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة المضادات الحيوية، إن 70% من الفيروسات حول العالم مصدرها من الحيوان، مضيفا أن فيروس الإنفلونزا من المتوقع أن ينتشر وأن يبقى وباء عالميا فى المستقبل.