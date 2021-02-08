شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بريطانيون يطورون تقنية جديدة لقياس المشاعر الإنسانية بموجات الراديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور العلماء تقنية الذكاء الاصطناعي باستخدام الإشارات اللاسلكية للكشف عن التغيرات في معدل ضربات القلب ومعرفة كيف يشعر الشخص، ويستخدم البحث الجديد ، الذي تم إجراؤه في جامعة كوين ماري بلندن بقيادة يانج هاو ، ذكاءً اصطناعيًا يسمى الشبكة العصبية لفهم التغيرات بالمشاعر الإنسانية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل البريطانية".

وتم إنشاء الشبكات العصبية الاصطناعية من قبل علماء الكمبيوتر، وتتكون من عقد مختلفة تعادل الخلايا العصبية البيولوجية التي تعالج الإشارات وتمررها، ويمكن للشبكة أن تتغير أثناء استخدامها، وفي أحدث الأبحاث، عُرض على المشاركين مجموعة من مقاطع الفيديو التي أثارت مشاعر مختلفة ، بما في ذلك الغضب والحزن والفرح.



قياس مشاعر البشر

وتم إرسال موجات الراديو ، مثل تلك التي يتم إرسالها عادةً عن طريق الرادار وشبكة Wi-Fi ، في اتجاه المشاركين ثم قام الهوائي بقياس التغييرات في الإشارة أثناء ارتدادها، ثم تم تحليل التغييرات في الموجات بناءً على الحركات الدقيقة التي قام بها المشاركون أثناء مشاهدتهم المقاطع المختلفة، سمح ذلك للشبكة العصبية بتحديد الأنماط في قلب المشارك ومعدل التنفس وفقًا للمشاعر التي يتم استحضارها.

وبمجرد جمع البيانات من جميع المشاركين ، تم توصيلها بالشبكة العصبية لمعرفة ما إذا كان بإمكانها تحديد الفيديو الذي تتم مشاهدته بنجاح بناءً على التغييرات الطفيفة، وحققت الشبكة معدل نجاح بنسبة 71 % في تحديد مشاعر المشاركين بشكل صحيح.



قياس المشاعر

وفي حين أن مثل هذه الأبحاث تُستخدم عادةً في التجارب النفسية والعصبية ، فقد يكون لها أيضًا تأثير كبير على إدارة الصحة، ومن المأمول أن يكون البحث قادرًا على مساعدة المهنيين الطبيين على فهم أفضل لمشاعر مرضاهم التي قد تكون "مخفية"