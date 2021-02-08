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الصحة العالمية: فحوص جنوب أفريقيا بشأن لقاح أسترازينيكا مقلقة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت منظمة الصحة العالمية، أن فحوص جنوب أفريقيا على لقاح أسترازينيكا ضد فيروس مقلقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضافت منظمة الصحة العالمية: يجب تطوير اللقاحات لمواكبة تحورات كورونا.

وفى وقت سابق قالت الدكتورة حنان بلخي، مساعدة مدير عام منظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة المضادات الحيوية، إن 70% من الفيروسات حول العالم مصدرها من الحيوان، مضيفا أن فيروس الإنفلونزا من المتوقع أنه سينتشر وسيبقى وباء عالمى فى المستقبل.

وأضافت أنه منذ 15 عاما فيروس الإنفلونزا بدأ فى التحور، متابعة: نتوقع تحور فيروس الأنفلونزا ليصبح وباء عالمى، وفيروس الأنفلونزا لديه القدرة على التحور بشكل كامل والانتشار.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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