شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: فحوص جنوب أفريقيا بشأن لقاح أسترازينيكا مقلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منظمة الصحة العالمية، أن فحوص جنوب أفريقيا على لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا مقلقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضافت منظمة الصحة العالمية: يجب تطوير اللقاحات لمواكبة تحورات كورونا.

وفى وقت سابق قالت الدكتورة حنان بلخي، مساعدة مدير عام منظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة المضادات الحيوية، إن 70% من الفيروسات حول العالم مصدرها من الحيوان، مضيفا أن فيروس الإنفلونزا من المتوقع أنه سينتشر وسيبقى وباء عالمى فى المستقبل.

وأضافت أنه منذ 15 عاما فيروس الإنفلونزا بدأ فى التحور، متابعة: نتوقع تحور فيروس الأنفلونزا ليصبح وباء عالمى، وفيروس الأنفلونزا لديه القدرة على التحور بشكل كامل والانتشار.