شكرا لقرائتكم خبر عن سلالة كورونا الجديدة تصيب المتعافين من الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تجربة لقاح تجريبي لفيروس كورونا عن أكثر الإشارات إثارة للقلق حتى الآن، وهي أن الأشخاص الذين تعافوا من العدوى ليسوا محميين تمامًا من البديل الذي ظهر في جنوب إفريقيا وينتشر بسرعة، وفقًا للبيانات الأولية المقدمة هذا الأسبوع، هذا الاكتشاف، وفقا لتقرير جريدة "واشنطن بوست"، على الرغم من كونه بعيدًا عن أن يكون حاسمًا، له تداعيات محتملة على كيفية السيطرة على الوباء ، مما يؤكد الدور الحاسم للتطعيم ، بما في ذلك لأشخاص الذين تعافوا بالفعل من العدوى، و الوصول إلى مناعة القطيع - وهي العتبة التي يحصل فيها عدد كافٍ من الناس على الحماية ولا يستطيع الفيروس نشر عدوى جديدة.



تحور فيروس كوروما وعودة الاصابة

في مجموعة العلاج الوهمي لتجربة لقاح Novavax ، ظهر أن الأشخاص الذين يعانون من عدوى سابقة بفيروس كورونا من المرجح أن يمرضوا مثل الأشخاص الذين لا يعانون منها ، مما يعني أنهم لم يكونوا محميين تمامًا ضد البديل B.1.351 الذي أصبح سائدًا بسرعة في جنوب إفريقيا.

وأثارت النتائج الأولية من تجربة اللقاح في جنوب إفريقيا ، بناءً على مجموعة بيانات محدودة ، الجدل والقلق بين الباحثين ، حيث قال العلماء إن تكرار الإصابة بمتغيرات جديدة يمثل بوضوح خطرًا يحتاج إلى مزيد من الاستكشاف.

وأكدت طبيبة بقسم علوم وأمن الصحة العالمية بجامعة جورجتاون: "أشعر بالقلق بشكل خاص من أن بعض هذه الاستنتاجات الشاملة المبكرة التي يتم التوصل إليها يمكن أن تسرق الأمل لدى الناس، وأخشى أن الرسالة التي قد يتلقونها هي أننا لن نتخلص من فيروس كورونا أبدًا. في حين أن هذا ليس ما تقترحه البيانات.

وأكدت هي وآخرون على النقص الواضح في التداعيات الصحية الحادة الناجمة عن الإصابة مرة أخرى - ونقص الأدلة على انتشار العدوى مرة أخرى.



