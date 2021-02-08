15 دقيقة من النشاطات البدنية قد تضيف 3 سنوات لعمرك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 07:10 مساءً - منذ 15 دقيقة

ممارسة النشاطات البدنية لمدة 15 دقيقة في اليوم يمكن أن يحسّن من جودة الحياة

أظهرت الأبحاث التي أجرتها الرابطة الأمريكية للمتقاعدين أن ممارسة النشاطات البدنية لمدة 15 دقيقة في اليوم يمكن أن يحسّن من جودة الحياة ويساعد على تقوية عضلة القلب وتقليل خطر الإصابة بالأمراض القاتلة.

وأشار فريق البحث إلى دراسة استمرت 8 سنوات أظهرت أن ممارسة الرياضة يومياً لمدة 15 دقيقة تقلل الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب بنسبة 14%، وزيادة متوسط العمر المتوقع 3 سنوات مع إبطاء عملية الشيخوخة.

وأشارت الدراسة إلى أن كل 15 دقيقة إضافية من التمارين في اليوم تخفض معدل الوفيات خلال فترة الدراسة بنسبة 4% إضافية، حيث تقلل التمارين من التعرض للنوبات القلبية وفشل القلب وأمراض الشرايين المحيطية وعدم انتظام ضربات القلب.

وسلّط الدكتور دانيال فورمان، طبيب القلب وطبيب المسنين في مستشفى بريغهام الضوء على فوائد النشاط البدني، فالالتزام اليومي بتحريك جسمك أمر بالغ الأهمية لجني الفوائد الصحية، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

واقترحت أبحاث أخرى من الجمعية الأوروبية لأمراض القلب أن 15 دقيقة من النشاط يمكن أن تضيف حقاً سنوات إلى حياتك، وقال الدكتور ديفيد هوبين “من الثابت أن النشاط البدني المنتظم له تأثير عام على الصحة أفضل من أي علاج طبي”.

وفي ورقته البحثية، وجد هوبين أن الذين مارسوا الرياضة لمدة 15 دقيقة على الأقل يومياً انخفض لديهم خطر الوفاة بنسبة 22%، ودرس فريقه بيانات من 1011 شخصاً تمت متابعتهم على مدى 12 عام، و122417 شخصاً يبلغ عمرهم 60 عاماً بمتوسط متابعة لمدة 10 سنوات.

وخلال فترة المتابعة، كان هناك 88 حالة وفاة في المجموعة الأولى و18122 حالة وفاة في المجموعة الأخرى، وقال الباحثون “بالمقارنة مع أولئك الذين كانوا غير نشطين، فإن كبار السن الذين لديهم مستويات نشاط منخفضة ومتوسطة وعالية لديهم مخاطر أقل للوفاة بنسبة 22% و28% و35% على التوالي”.