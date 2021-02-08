انتبهوا من المبالغة بالتمارين الرياضية … قد تعيق خسارة الوزن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 07:10 مساءً - منذ 45 دقيقة

قد يكون فقدان الوزن أمراً صعباً ومحبطاً عندما لا نرى النتائج الملموسة التي نطمح إليها خلال وقت قصير.

وكشفت خبيرة تغذية عن أن الكثيرين يرتكبون بالفعل بعض الأخطاء الجسيمة والتي يمكن أن تعيق عملية خسارة الوزن. وأوضحت سيغن سفانيلدت من تطبيق الصحة Lifesum أن أحد الأخطاء التي يقوم بها الكثيرون أثناء محاولة خسارة الوزن هو تكثيف التمارين الرياضية.

وقالت سيغن “النشاط البدني عظيم وله فوائد صحية كبيرة، ويميل الكثيرون إلى الاعتقاد خسارة الوزن تتطلب العمل على جهاز المشي لمدة ساعتين يوميًا. النشاط البدني المنتظم رائع، لكن لا فائدة من المبالغة فيه من أجل إنقاص الوزن، بل ويمكن أن يعطي نتائج عكسية”.

ويمكن أن تؤدي ممارسة التمارين الرياضية بإفراط للشعور بالإحباط في حال لم يتم تحقيق الهدف المنشود، وبالتالي التوقف عن الرياضة وإفساد نظام الحمية بالكامل، كما أن صرف الكثير من السعرات الحرارية والطاقة بالرياضة يزيد من الشعور بالجوع وحاجة الجسم إلى الكربوهيدرات والعناصر الغذائية الأخرى.

وبدلاً من ذلك، يجب على الذين يرغبون بخسارة الوزن أن يتأكدوا من أن عاداتهم الغذائية صحية قدر الإمكان، وبالمثل، من السهل التفكير في أن تقليل كمية ما تأكله بشكل كبير هو مفتاح فقدان الوزن، ومع ذلك وكما هو الحال مع التمارين الرياضية يجب عدم المبالغة في ذلك.

وأضافت سيغن “الخطأ الشائع عند فقدان الوزن هو تناول أقل قدر ممكن من الطعام، ويميل الناس إلى الاعتقاد بأنهم إذا تناولوا الحد الأدنى من السعرات الحرارية، فسوف يصلون إلى هدفهم في وقت أقرب، ولكن الأمر ليس بهذه البساطة”.

وأوضحت خبيرة التغذية أن وتيرة فقدان الوزن بشكل ثابت ومستقر وصحي، بحيث تضمن حصولك على ما يكفي من الطاقة والعناصر الغذائية أمر أساسي، ومن المهم أن نتذكر دائماً ضرورة الصبر وعدم الاستعجال لخسارة الوزن، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.