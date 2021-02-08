هذه أفضل أنواع المكسرات لمرضى السكري

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 07:10 مساءً - منذ 47 دقيقة

تعتبر المكسرات مصدراً جيداً للمغذيات وهي مفيدة لمرضى السكري. تشير الدراسات إلى أن تناول المكسرات يومياً يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع 2 ومتلازمة التمثيل الغذائي.

فيما يلي أفضل 5 أنواع مكسرات يجب أن يستهلكها الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، بحسب ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا:

اللوز

وفقا للدراسات، يمكن أن يساعد اللوز في إدارة مستوى الجلوكوز لدى الشخص المصاب بالسكري، والتقليل من الإجهاد التأكسدي المسؤول عن مرض السكري وأمراض القلب.

الجوز

يمكن أن يساعد تناول حفنة من الجوز يوميًا في إدارة الوزن وتقليل مستوى الأنسولين أثناء الصيام. كما يمكن للجوز المساعدة في تعزيز الشبع وتقليل الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية.

الفستق

الفستق غني بالطاقة ويمكن أن يساعد في تحسين مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري. يجب أن يتناول المصاب بالسكري الفستق غير المملح.

الفول السوداني

الفول السوداني غني بالعناصر الغذائية. يمكن أن تتحكم حفنة من الفول السوداني يومياً بمستوى السكر في الدم وتمنع تطور مرض السكري.

الكاجو

يحتوي الكاجو على كمية أقل من الدهون مقارنة بالمكسرات الأخرى. علاوة على ذلك، ليس له تأثير سلبي على مستوى الجلوكوز في الدم أو الوزن، ويعد أفضل مصدر للمغنيسيوم.