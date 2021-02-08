لهذه الأسباب الـ5 … رفع الأوزان الخفيفة أفضل من الثقيلة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 07:10 مساءً - نشر موقع generationiron المتخصص في كمال الأجسام تقريرا أشار خلاله إلى تميز رفع الأوزان الخفيفة عن غيرها بأمور تجعلها أفضل لكثير من الرياضيين، في الوقت الذي يسود فيه شعور أن رفع الأوزان الثقيلة أكثر فائدة في بناء العضلات.

ويؤدي رفع الأوزان الثقيلة إلى زيادة حجم العضلات، لكن رفع الأوزان الخفيفة يؤدي إلى نتائج أفضل في الحجم والقوة معا.

الوصول إلى الهدف

يؤدي رفع الأوزان الخفيفة إلى تحقيق الهدف الأمثل لرفع الأحمال.

عندما يقوم الرياضي بالاعتماد على الوزن الثقيل فإن ذلك يؤدي إلى فقدان شكل العضلات لذلك يجب اختيار الوزن الذي يمكن رفعه بشكل مثالي.

التخلص من ضمور العضلات

رفع أوزان مناسبة لجزء محدد من الجسم، يؤدي إلى التخلص من ضمور العضلات التي تريد أن تنمو.

استفادة كاملة من الحركة

تسمح الأحمال الخفيفة بأداء التمرين بأريحية ما يجعل العضلات تستفيد من الحركة بشكل كامل، بينما يؤدي رفع الأوزان الثقيلة إلى تقصير نطاق الحركة، ما يعيق الاستفادة الكاملة من التمرين.

وأشار ”generationiron“ إلى أنه في دراسة على مجموعة بعد 12 أسبوعا من التدريب على الوزن الخفيف كانت قوة وحجم العضلات أكبر من تلك التي لوحظت في المجموعة التي استخدمت أوزانا ثقيلة مع نطاق حركة أقصر.

النمو

بحسب الموقع فإن دراسة أثبتت أن الجهد، وليس الحمل، يزيد من نمو العضلات.

وأشار إلى أن الدراسة كشفت أن هرمون التستوستيرون وهرمونات النمو يرتفعان بنفس القدر في الأشخاص الذين رفعوا وزنا أقل، على من يرفع أوزانا ثقيلة.

وختم الموقع أنه يمكن أن يكون كل من الوزن الخفيف والثقيل مفيدا في حجم وقوة العضلات، ويعتمد ذلك فقط على كيفية القيام بهما، وأن الوصول إلى الجسم المثالي يتم من خلال أداء التمارين بالطريقة الصحيحة.

وأشار الموقع إلى أنه يمكن أداء الأوزان الخفيفة في الأيام التي يشعر فيها الرياضي بالخمول أو لتجاوز الروتين اليومي، بحسب “إرم نيوز”.