شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للصرع.. تعرف على نصائح مقدمي الرعاية الطبية للمرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم باليوم العالمي للصرع في الاثنين الثاني من فبراير من كل عام، بهدف رفع مستوى الوعي حول مرض الصرع وتعزيز البحث والتعليم والتدريب وكذلك دعم المرضى وعائلاتهم بالإضافة إلى تحسين الخدمات الطبية عن طريق الوقاية والتشخيص والعلاج.

الصرع هو اضطراب في الجهاز العصبي المركزي يؤدي إلى النوبات تصبح وظائف الدماغ غير طبيعية، ما يتسبب في حدوث نوبات أو فترات من السلوك غير العادي، والأحاسيس، وفي بعض الأحيان فقدان الوعي، لأي شخص أن يصاب بالصرع، يمكن أن يؤدي الصرع أيضًا إلى ضعف الصحة العقلية، خاصة بسبب وصمة العار المرتبطة بالمرض، قد يشعر مرضى الصرع أيضًا بأنهم يثقلون الأعباء على مقدمي الرعاية، وفقا لتقرير نشر فى شبكة تايمز ناو الهندية – timesnownewes.

ويصابون بمشاعر القلق أو الاكتئاب، على سبيل مثال القلق المفرط، والشعور بالذنب، ومشاعر عدم القيمة، وأفكار الانتحار التي يمكن أن تظهر اقتراب نوبة الصرع التالية يمكن مقارنة الاضطراب الاكتئابين السريري، وحديثها عن مقدمي الرعاية لمرضى الصرع، قالت السيدة سنيها جورج، أخصائية علم النفس في مستشفى فورتيس مالار الهندى أن خلال النوبة، لا يقدم معظم الناس الدعم للمريض الذي يعاني، فقط خوفًا من تفاقم الخداع،

وإليك نصائح يجب على مقدمي الرعاية لمرضى الصرع اتباعها بشكل صحيح:

عاملهم بشكل صحيح:مرضى الصرع قادرون ويستحقون أن يعاملوا على قدم المساواة مع أي شخص آخر، إن الإصابة بالصرع ليست إعاقة.

البحث: يمكن أن يساعدك البحث الجيد عن الحالة في فهم حالة الشخص بشكل أفضل، قابل طبيبهم وتفاعل مع مقدمي الرعاية الآخرين للمساعدة في تحسين مستويات وعيك.