شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور حالات مرضى السرطان فى الهند بسبب تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال معهد الهند للعلوم الطبية إن فيروس كورونا الذى تفشى فى الهند منذ شهر مارس الماضى تسبب فى ترك آلاف مرضى السرطان خارج المستشفيات دون تدخل مبكر للعلاج بسبب امتلائها بمرضى كوفيد 19، حيث انخفضت جراحات السرطان فى 2020 بنسبة 30% عنه فى 2019، وفقًا لما ذكرته شبكة تايمز نيوز الهندية " timesnownews".

واضطرت المستشفيات التخصصية بالهند إلى تقييد خدمات رعاية مرضى السرطان تمامًا بعد جائحة كورونا بسبب كثرة المصابين بهذا الفيروس وحاجتهم للرعاية الصحية، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن معهد السرطان بالهند أن جراحات السرطان لديه انخفضت بنسبة 29% فى العام الماضى 2020 عنه فى 2019 بسبب تفشى وباء كورونا.

وفقًا للبيانات، فقد أجرى معهد السرطان بالهند 1592 عملية جراحية فى عام 2019 مقابل 1135 عملية جراحية فى 2020، وقد لوحظ انخفاض كبير فى أنواع معينة من جراحات السرطان مثل الجهاز الهضمى الذى انخفضت جراحاته إلى أكثر من 50% عما كانت عليه فى عام 2019، ولكنه شاهد انخفاضًا طفيفًا فى عدد جراحات سرطان الثدى، حيث أجرى المعهد 449 عملية جراحية لسرطان الثدى مقابل 426 فى 2020.

فى المقابل، شهدت أقسام معينة لجراحات السرطان عمليات جراحية أكبر فى عام الوباء 2020 مقارنة بعام 2019، حيث أجريت 33 جراحة لسرطان الجلد فى 2020 مقابل 32 فى 2019.

إلى جانب ذلك ، أظهرت أقسام معينة أيضًا عددًا أكبر من العمليات الجراحية في العام الوبائي مقارنة بعام 2019.

وبلغت عمليات سرطان الجلد التي أجريت في عام 2020 33 عملية مقارنة بعام 2019 حيث أجريت 32 عملية جراحية من هذا القبيل. ومن المثير للاهتمام أن العمليات الجراحية للأمراض النقيلية أظهرت تحسنًا في عام 2020 حيث أجريت 105 من هذه العمليات مقابل 88 عملية جراحية أجريت في عام 2019.

وبسبب تفشى فيروس كورونا فى الهند، تدهورت حالات العديد من مرضى السرطان لعدم حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة خاصة في المرحلة الأولى من الإصابة بهذا المرض الخبيث، حيث أن 40% من حالات السرطان بمعظم المستشفيات تدهورت حالتهم الصحية وانتقلوا إلى المرحلة الثالثة من المرض لعدم حصولهم على الرعاية الصحية والعلاج فى الوقت المناسب.