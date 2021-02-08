شكرا لقرائتكم خبر عن ترصد السكري والسكتات الدماغية.. عدسة لاصقة بمواصفات طبية مذهلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طوّر علماء عدسة لاصقة يمكنها تحسين البصر ورصد عدد من المشكلات الصحية بما في ذلك مرض السكري والسكتات الدماغية.

وبحسب صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، فقد قال الباحثون إن العدسة يمكنها أيضاً التحقق من مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق قياس مستوى بعض المواد الكيميائية في السائل المسيل للدموع بالعين.

وتحتوي العدسة على شبكة إلكترونية مزودة بأجهزة لقياس درجة الحرارة والجلوكوز، ويأمل الباحثون أن يساعد هذا الاختراع في سرعة تشخيص وعلاج حالات الطوارئ الطبية.

وشارك في الابتكار الجديد المختبر الفيزيائي الوطني في لندن وجامعة هارفارد وجامعة جورج واشنطن وجامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية.

وقال الدكتور يون لونغ تشاو، من معهد التكنولوجيا المتقدمة بجامعة ساري البريطانية: «نحن على ثقة من أنه يمكن استخدام هذه العدسات الذكية كوسيلة غير جراحية للمساعدة في مراقبة وتشخيص صحة الأشخاص».

من جهته، قال الدكتور شيكي غو، الباحث في جامعة هارفارد: «تختلف طبقة المستشعر التي استخدمناها في عدساتنا اللاصقة عن العدسات اللاصقة الذكية التقليدية، حيث إنها رقيقة للغاية بحيث يمكنها قياس الحالة الصحية للشخص دون التأثير على رؤيته بأي شكل من الأشكال». وأضاف: «أيضاً، بسبب رقة طبقة المستشعر فإنها تتلامس مع الدموع مباشرة بشكل يجعل تحليل المواد الكيميائية بها أكثر دقة من تحليلها بواسطة العدسات الذكية التقليدية». وتم نشر تفاصيل الابتكار الجديد في مجلة Matter العلمية.