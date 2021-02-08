شكرا لقرائتكم خبر عن بتمويل 840 ألف جنيه.. الجامعة اليابانية تبتكر فلتر حيوي لحماية الأطقم الطبية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق بحثي بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في ابتكار فلتر حيوي يُلحق بالكمامات التي تستخدمها الأطقم الطبية بمستشفيات العزل للحد من العدوى بفيروس كورونا المستجد، ويتميز بأنه يتكون من مواد طبيعية صديقة للبيئة، ومُحمل بمتراكبات نانومترية فعالة للتخلص من الفيروسات، ويستفيد من هذا الابتكار الأطقم الطبية والمتعاملون بطرق مباشرة مع الحالات المصابة بفيروس «كوفيد-19».

وقال الدكتور حسن شكري، الباحث الرئيسي بالمشروع، الأستاذ بقسم الهندسة البيئية بكلية هندسة الطاقة بالجامعة، إن الفلتر المبتكر على هيئة أنسجة وأغشية نانومترية باستخدام تقنيات مختلفة للحصول على مساحة سطح ومسامية عالية للفلتر تمكنة من التقاط أي ملوثات بالهواء، مثل الفيروسات والشوائب والعوالق المختلطة بالهواء والاحتفاظ بها داخل أنسجته لمنعها من الدخول إلى الجهاز التنفسى خلال عملية التنفس، كما يحتوي فلتر الهواء على مواد لها القدرة على التخلص من الميكروبات والفيروسات.

وأضاف أن المشروع البحثي بالتعاون بين الجامعة ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، وهيئة الطاقة الذرية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتم تمويله بمبلغ 840 ألف جنيهًا من الأكاديمية.