شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا توافق على لقاح استرازينيكا خلال أيام وتؤكد فعاليته لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى أستراليا اليوم الإثنين لطمأنه مواطنيها بشأن فعالية لقاح كورونا التابع لشركة استرازينيكا AstraZeneca، بعد أن أوقفت جنوب إفريقيا استخدام اللقاح لأن البيانات أظهرت أنه يوفر حماية محدودة ضد السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة Reuters، وقالت الوكالة، إن البيانات أظهرت أن لقاح استرازينيكاAstraZeneca قلل من فيروس كورونا الخفيف إلى المعتدل بنسبة 22 %، وقالت جنوب إفريقيا، إنها ستعلق استخدام لقاح استرازينيكا AstraZeneca.

لكن وزير الصحة الأسترالي، جريج هانت، قال إن اللقاح فعال في هدفه الأساسي.

وأضاف:"لا يوجد حاليًا دليل يشير إلى انخفاض فعالية لقاح استرازينيكا وفايزر AstraZeneca أو Pfizer في الوقاية من الأمراض الشديدة والوفاة، وقال هانت" هذه هي المهمة الأساسية لحماية الصحة".

ومن المتوقع أن توافق أستراليا على استخدام لقاح استرازينيكا AstraZenecaفي غضون أيام.

طلبت الدولة 53 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا AstraZeneca ، سيتم تصنيع الغالبية العظمى منها محليًا، ومع ذلك، فإن أستراليا تتعرض لضغوط لبدء التلقيح بعد نجاح قمع انتشار الفيروس.