شكرا لقرائتكم خبر عن البريطانيون قد يحتاجون جرعات معززة من لقاح أسترازينيكا لمواجهة سلالات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة الاندبندنت، إنه قد تكون هناك حاجة للقاحات معززة من لقاحات كورونا هذا الخريف، وسط مخاوف من السلالة المتحورة الجنوب أفريقية،وقد يحتاج البريطانيون إلى جرعة معززة ثالثة بحلول الخريف وسط مخاوف بشأن فعالية لقاح أكسفورد / استرازينيكا ضد متغير فيروس كورونا في جنوب إفريقيا، بينما اضطر نديم الزهاوي وزير اللقاحات، للدفاع عن اللقاح بعد أن وجدت دراسة جديدة في جنوب إفريقيا أنه غير فعال في منع المرض الخفيف الناجم عن الطفرة الأكثر عدوى.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جنوب إفريقيا أوقفت طرح اللقاح المصمم لموظفي الرعاية الصحية بعد النتائج، والتي لم تتم مراجعتها بعد.

وحث الزهاوي الجمهور على الحفاظ على ثقتهم بلقاح أكسفورد حيث أثار العلماء الذين يعملون على اللقاح احتمالية الحصول على جرعة معززة متاحة بحلول الخريف.

وعلى صعيد آخر، حذر رئيس هيئة الخدمات الصحية البريطانية"NHS " من أن الفيروس سوف "يرتد" إذا تم رفع القيود في وقت مبكر جدًا

وقال كريس هوبسون، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية البريطانيةNHS ، إن الفيروس "سيعود" إذا تم رفع القيود في وقت مبكر جدًا.

وقال، إنه يتعين على الأمة ألا تكرر نفس "الخطأ" الذي فعلته العام الماضي، مضيفا، بأن المستشفيات لا تزال "مشغولة بشكل لا يصدق" بمصابى كورونا، مؤكدا: "أعتقد أن القادة واثقون أننا بحاجة إلى توخي الحذر بشأن تخفيف القيود بسرعة كبيرة، لأننا ارتكبنا هذا الخطأ العام الماضي وننظر إلى ما حدث في الشمال بعد الصيف انتعش الفيروس على التوالي.

وأضاف: "لقد عملنا جميعًا بجد بشكل لا يصدق على مدى الأشهر التسعة الماضية كدولة، وعلى مدى الأشهر والأسابيع القليلة الماضية، فيما يتعلق بهذه المجموعة الفورية من القيود، ما يجب أن نفعله هو عدم التسرع في رفعها".