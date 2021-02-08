شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الزيوت على الشعر.. اعرفى قائمة الزيوت الممنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نستخدم جميعًا منتجات مختلفة على شعرنا لنجعل الشعر قويًا وصحيًا، ويحتاج كل شخص إلى زيت شعر جيد في روتين العناية بالشعر، ولكن هناك مجموعة من الزيوت من شأنها أن تضر أكثر مما تنفع، وقد يعتقد البعض أن كل الزيوت لها فوائد ويمكن استخدامها بسهولة على الشعر، ولكن هناك بعض المكونات التي يجب تجنبها في ظروف معينة.

زيت الزيتون

من المتوقع أن يكون زيت الزيتون مفيدًا جدًا للشعر، ومع ذلك ، قد يجد الأشخاص ذوو الشعر الأملس والرفيع صعوبة في استخدام زيت الزيتون على شعرهم لأنه يجعله يبدو دهنيًا وثقلًا أيضًا.

وهناك مكون من زيت الزيتون يسمى أوليوروبين يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على دورة نمو الشعر، كما أن زيت الزيتون من الزيوت الثقيلة مما يعني أنه يسد المسام ويحفز ظهور حب الشباب، لذلك إذا كان شخص ما يعاني من حب الشباب، فعليه تجنب وضع زيت الزيتون في شعره.

زيت الخروع

هناك أشخاص يستخدمون زيت الخروع لنمو الشعر، ويعاني الكثير من حساسية من زيت الخروع، ويمكن أن يتسبب أيضًا في آثار جانبية، حيث أن هناك العديد من المخاطر التي تصاحب استخدام الزيت على الشعر، فيمكن أن يؤدي استخدام زيت الخروع على الشعر إلى التشابك.

زيت الكافور

يقول الكثير من الناس إن زيت الكافور يساعد في منع تساقط الشعر وتعزيز نمو الشعر، لكن هناك أيضًا بعض الآثار الجانبية التي يمكن أن تؤثر على صحة الشعر، ويمكن أن يتسبب في جفاف فروة الرأس وقد يؤدى أيضًا إلى حب الشباب والطفح الجلدي والالتهابات الفطرية.

زيت الليمون

يحتوي زيت الليمون على مزيج شديد التركيز من العديد من المواد الكيميائية، إذا لم يتم استخدامه بشكل صحيح ، فمن الواضح أن هذا قد يكون ضارًا، ويوصى الخبراء بعدم استخدام زيت الليمون على الشعر لأنها حمضية بطبيعتها ، مما قد يؤدي إلى تقلص بصيلة الشعرة، وإذا كان شخص ما يعاني بالفعل من تساقط الشعر ، فهذا الزيت بالتأكيد ليس مناسبًا لهم، حيث سيجعل الشعر جلف وهش.