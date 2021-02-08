شكرا لقرائتكم خبر عن المجر توافق على لقاح كورونا الروسى"سبوتنيك v" بعد التأكد من فاعليته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق المركز الوطني للصحة العامة في المجر على استخدام لقاح سبوتنيك Sputnik V الروسي، وقد أنهى المركز الوطني للصحة العامة الدراسة الرسمية للقاح سبوتنيك Sputnik V للوصول إلى استنتاج أنه يتوافق مع متطلبات الجودة ويمكن استخدامه في البشر.



لقاح سبوتنيك لفيروس كورونا

ووفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية، وافق المركز الوطني للصحة العامة في المجر على استخدام لقاح Sputnik V الروسي المضاد لفيروس كورونا في البلاد، حسبما كتب ميكلوس كاسلر على حسابه على Facebook وزير الموارد البشرية المجري.

وبحسب الوزير، فقد أنهى المركز الوطني للصحة العامة الدراسة الرسمية للقاح سبوتنيك Sputnik V للتوصل إلى نتيجة مفادها أنه يتوافق مع متطلبات الجودة ويمكن استخدامه في البشر، لذلك، على حد تعبيره، تم الموافقة على لقاحات أخرى، مثل لقاح Sputnik V الروسي، للاستخدام في المجر مثل لقاح فايزر Prizer-BioNTech وموديرنا و Moderna’s واسترازينيكا AstraZeneca. وكتب "لدينا الآن 4 لقاحات لمكافحة عدوى فيروس كورونا."



اللقاح الروسى يتمتع بالامان

في نوفمبر 2020، كانت المجر أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتلقى عينات من لقاحات سبوتنيك Sputnik V للاختبارات، في يناير 2021، أنهى المعهد الوطني للصيدلة والتغذية في المجر دراسة وثائق Sputnik V وأصدر تصريحًا أوليًا لاستخدام هذا اللقاح، كان القرار الأخير بشأن استخدام اللقاح الروسي متروكًا للمركز الوطني للصحة العامة.



لقاح سبوتنيك الروسى لكورونا

يذكر، أن لقاح سبوتنيك v يعتبر أول لقاح لفيروس كورونا يتم الموافقة عليه واعتماده من قبل السلطات الروسية، وأثبتت الدراسات أنه آمن وفعال فى الوقاية من فيروس كورونا وتم الموافقة عليه لإنتاجه أو شرائه في أكثر من 30 دولة حول العالم.