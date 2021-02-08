دراسة مفاجئة … الديدان الطفيلية تعالج أمراض القلب والخرف والمفاصل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ 20 دقيقة

كشفت دراسة جديدة عن أن الديدان الطفيلية تعد سلاحًا في مكافحة الأمراض الالتهابية مثل أمراض القلب والخرف والتهاب المفاصل.

وأشار باحثون بريطانيون إلى أن البروتينات الموجودة في هذه الديدان يمكن أن تقلل من الاستجابات الالتهابية في الجسم وبالتالي من خطر الإصابة بهذه الأمراض.

واستندت الدراسة إلى بحث هندي سابق، أشار إلى أن أولئك الذين أصيبوا بهذه الديدان كانوا أقل عرضة للإصابة بالأمراض الالتهابية مقارنة بأولئك الذين لم يصابوا بها من قبل.

وكانت قد أثبتت العديد من الدراسات السابقة، أن الإصابة بعدوى الديدان الطفيلية تقلل من خطر الإصابة بالمناعة الذاتية أو الحساسية.

وأفاد الباحثون بأن بعض الديدان الطفيلية لها تأثيرات مضادة للحساسية أو للالتهابات عند البشر، في حين كشف العلماء في معهد علم الخلايا والوراثة في سيبيريا الأسبوع الماضي، أن هناك نوعًا جديدًا من القمح، يمكنه مكافحة مرض الزهايمر ومرض باركنسون.

وأظهرت النتائج أن الفئران التي حصلت على حبوب القمح الغنية بمادة الأنثوسيانين، تحسنت حالتها وذاكرتها وقدرتها على التعلم.

وأوضحت الدراسات أن الانثوسيانين هي مادة بيولوجية نشطة مفيدة لصحة الإنسان، لكن الحديث عادة يدور حول الخضروات والفواكه، أما الأبحاث الجديدة تبحث تأثيرها في الحمية الغذائية الغنية بالحبوب المحتوية على نسبة عالية من الانثوسيانين في الجسم.