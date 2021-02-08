شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر مرضى السكري والقلب من تناول التمر مع قهوة المغرب.. ويوجه نصيحة لكبار السن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، من عادة غير صحية يتبعها مرضى القلب والسكري خاصة من كبار السن.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر” أن هذه العادة الغير الصحية تتمثل في شرب كوب من القهوة بعد المغرب مع عدد من التمرات بالطحينة.

ونصح “النمر” ذوي كبار السن بإيجاد بدائل صحية ومفيدة لطبق التمر بعد المغرب وتتمثل في تناول الفواكه أو المكسرات، أو ثلاث حبات تمر، مع أخذ المريض لممارسة المشي بعد ذلك.