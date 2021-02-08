3 إشكاليات تواجه حملات التطعيم عالميا.. والإمارات تتصدر سباق "المناعة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شكل تأمين الكم الكافي من لقاحات كورونا التحدي الأبرز أمام أغلب دول العالم، الذي دخل سباقا مع الزمن للوصول إلى المناعة المجتمعية.

وبرزت إشكاليات عدم القدرة على إنتاج لقاحات كافية، أو الحصول على الجرعات الخاصة بكل دولة، فضلا عن الإشكاليات المرتبطة بعمليات النقل والشحن لتخلق حالة من عدم اليقين بشأن توقيت الوصول إلى المناعة الكافية عالميا.



في مقابل ذلك تخطو الإمارات بثبات في عملية توفير الجرعات الكافية لكل سكانها بعد أن أثمرت الجهود والشراكات العالمية الفاعلة التي قامت بها، تحقيق الوفرة والتنوع للقاحات فيروس كورونا المستجد الأمر الذي يعزز فرصها بالوصول باكرا إلى مرحلة المناعة المجتمعية التي تتطلب الوصول إلى أكثر من 70% من أفراد المجتمع على التطعيم، وذلك وفقا لتقديرات المنظمات والهيئات الصحية العالمية المختصة.

وتعمل الإمارات منذ بداية أزمة انتشار الفيروس وفق نهج استباقي من أجل تحقيق تعاف مستدام وهو ما ظهر جليا من خلال استضافتها لتجارب المرحلة الثالثة لنوعين من أبرز اللقاحات المعتمدة عالميا، الأمر الذي جعلها في طليعة دول العالم التي توفر اللقاحات لمواطنيها والمقيمين على أرضها باحترافية وكفاءة عالية.

واعتمدت الإمارات حتى الآن 4 أنواع من اللقاحات لتطعيم الأفراد ضد فيروس كورونا وهي: سينوفارم، وفايزر/بيونتك، ولقاح سبوتنيك في، ولقاح أكسفورد/أسترازينيكا.

وتوفر الإمارات التطعيم مجانا لكل الراغبين من المواطنين والمقيمين، شريطة عدم وجود حالة صحية، أو أعراض معينة تمنع ذلك بعد تقييم الطبيب المختص.

وتشهد الإمارات تصاعدا في الإقبال على تلقي اللقاح من قبل الشرائح المجتمعية كافة حتى يوم 7 فبراير/شباط الجاري، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 4,313,868 جرعة بمعدل توزيع بلغ 43.62 جرعة لكل 100 شخص.

وتتصدر الإمارات دول العالم في العديد من المؤشرات المرتبطة بتوزيع اللقاحات، ففي يوم الخميس الماضي أظهر موقع " our world in data" المتخصص بإحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم، أن دولة الإمارات أحرزت أعلى جرعة يومية لكل 100 شخص عند 2.88 مقارنة بـ 1.47 للدولة التي حلت بالمرتبة الثانية.

وحققت الإمارات أعلى معدل توزيع لقاحات في العالم لكل 100 شخص خلال أسبوع واحد الذي بلغ 1.57 وبفارق واضح عن المرتبة الثانية التي بلغت 1.14 جرعة لكل 100 شخص.

وحسب آخر تحديث للموقع فقد بلغ عدد اللقاحات التي تم تطعيم الناس بها حول العالم قرابة 128 مليون جرعة وذلك حتى يوم 6 فبراير وهو ما يمثل 1.64 فقط من عدد سكان العالم الذي وصل حسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة للسكان إلى 7.8 مليار نسمة في منتصف يوليو الماضي.

ووصل عدد جرعات التطعيمات في الإمارات حتى الأحد 4 ملايين و313 ألفا و868 جرعة وهو ما يمثل نحو 45.4% من مجموع السكان البالغ 9.5 مليون نسمة وفقا لإحصائيات عام 2019.