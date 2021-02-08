صحة ورشاقة

لقاح كورونا.. تقديم أكثر من 4,4 مليون جرعة في الإمارات

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم لقاح فيروس المستجد (كوفيد-19) للمواطنين والمقيمين على أرضها.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 99,781 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الإثنين، 4,413,649 جرعة وبمعدل توزيع للقاح بلغ 44.63 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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