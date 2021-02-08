شكرا لقرائتكم خبر عن "فايزر" تتطلع إلى خفض الوقت اللازم لإنتاج لقاح كورونا بنسبة 50٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع شركة فايزر Pfizer أن تقطع ما يقرب من نصف الوقت الذي يستغرقه إنتاج دفعة من لقاح كورونا من 110 يومًا إلى 60 يومًا في المتوسط​​، حيث إنها تجعل العملية أكثر كفاءة ويتم بناء الإنتاج بشكل أسرع، حسبما قالت الشركة لموقع "USA TODAY".

ومع تسريع الولايات المتحدة الأمريكية لبرامج التطعيم، يمكن أن تساعد الزيادة في تخفيف الاختناقات الناجمة عن نقص اللقاحات.

وقال تشاز كاليتري، نائب رئيس شركة فايزر لعمليات الحقن المعقمة، والذي يدير مصنع الشركة في كالامازو بولاية ميشيجان: "نطلق على هذا اسم" Project Light Speed ​​"، وقد سمي هكذا لسبب ما"، مضيفاً "فقط في الشهر الماضي قمنا بمضاعفة الإنتاج."

وقال روبرت فان إكسان ، رئيس شركة سياسة التحصين وترجمة المعرفة، وهي شركة استشارية لإنتاج اللقاحات، إن السرعة والسعة المتزايدة ليست غير متوقعة.

وأضاف "لم ينتج أحد على الإطلاق لقاحات mRNA بهذا الحجم ، لذا يمكنك المراهنة على أقل دولار يتعلمه المصنعون كما يفعلون. أراهنكم أنهم يواجهون بعض التحديات المتعلقة باللقاح كل يوم وفي كل يوم يقومون بحلها، وهذا يدخل في قواعد اللعبة ".

دورات صناعة لقاح كورونا

يُصنع لقاح COVID-19 الخاص بشركة Pfizer في ثلاثة مصانع: بدءًا من تشيسترفيلد ، ميسوري ، ثم الانتقال إلى أندوفر ، ماساتشوستس، والانتهاء من كالامازو ، ميشيجان بالولايات المتحدة وحتى يوم السبت، تم إعطاء حوالي 20.6 مليون جرعة من لقاح فايزر على مستوى البلاد.

وبمجرد أن بدأت قوارير اللقاح في الخروج من خط الإنتاج، بدأ المهندسون في تحليل كيفية عمل الإنتاج بشكل أسرع وأفضل، مضيفاً : "لقد أجرينا الكثير من التحسينات الرائعة حقًا".

وعلى الرغم من تسارع مراقبة الجودة والاختبار، يقول مسؤولو الشركة إن لوائح إدارة الغذاء والدواء وأفضل ممارسات التصنيع لا تزال قيد التنفيذ.

وإلى جانب تحسين السرعة ، تعمل شركة Pfizer أيضًا على زيادة الإنتاج عن طريق إضافة خطوط تصنيع في جميع المصانع الثلاثة.

قال كاليتري عما اختبره منذ أن اتصل به رئيسه لأول مرة في 20 مارس 2020 وقال: "ستكون هناك تحولات عميقة في الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا" ، وقال إن مصنع كالامازو سيلعب دورًا رئيسيًا في الإنتاج السريع للقاح. .

وأضاف "لقد أظهرنا لأنفسنا أنه يمكننا الانتقال من مكالمة هاتفية في مارس إلى تسليم 50 إلى 60 مليون جرعة الآن."