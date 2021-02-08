شكرا لقرائتكم خبر عن 100دولار مقابل التطعيم .. شركة تقدم حوافز لموظفيها حال الحصول على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت بعض الشركات فى تقديم حوافز مالية لموظفيهم، لتشجيعهم على الحصول على لقاح كورونا، ومن جهتها أعلنت شركة "كروجر" الأمريكية لتجارة التجزئة، تقديم حوافز نقدية للموظفين الذين يحصلون على لقاح فيروس كورونا، لتنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من من الشركات الأمريكية الكبيرة التي تقدم هذه المكافآت، وقالت الشركة في بيان صحفي إن موظفيها سيحصلون على 100 دولار لمرة واحدة، إذا قدموا دليلا يثبت حصولهم الجرعات الكاملة الموصى بها من الشركة المصنعة للقاح كورونا، حسبما ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.



لقاح كورونا

وأكدت الشركة أن العمال الذين لا يمكنهم الحصول على اللقاح لأسباب صحية أو دينية يمكنهم الحصول على الحوافز إذا أخذوا دورة تعليمية عن الصحة والسلامة، وتعهدت الشركة الأمريكية بإنفاق 50 مليون دولار إضافية لشكر ومكافأة موظفيها.

وجاء في البيان على لسان كبير المسؤولين الطبيين في الشركة، مارك واتكينز: "نعلم أن الدفاع الأكثر فاعلية ضد هذا الوباء يأتي على شكل لقاح كورونا، نشجع بقوة جميع العملاء والموظفين على تلقي اللقاح للحد من انتشار فيروس كورونا".



لقاح كورونا

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار استمرار ممارسة احتياطات السلامة الصارمة التي وضعتها الشركة في متاجرها ومنشآت التصنيع وسلسلة التوريد، مضيفا: "سنفعل كل ما في وسعنا لضمان حصولهم على اللقاح بمجرد توفره"