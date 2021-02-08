شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداء البيجامة أثناء العمل من المنزل يهدد صحتك العقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أسترالية حديثة نشرت في صحيفة الديلى ستار، عن ثمة علاقة بين ارتداء ملابسك المريحة وصحتك العقلية، حيث تبين أن ارتداء "البيجامات" خلال العمل من المنزل بسبب ظروف الوباء، يؤدى الى تدهور الصحة العقلية.



ارتداء البيجامة خلال العمل من المنزل يؤثر على صحتك العقلية

وأظهرت البيانات أنه على الرغم من أن ارتداء ملابسك المريحة أثناء العمل في المنزل لا يقلل الإنتاجية، إلا أنه تسبب في تدهور الصحة العقلية، حيث تبين أن 41% من الأشخاص رأوا زيادة في الإنتاجية عند العمل من منازلهم، بينما أبلغ أكثر من الثلث عن انخفاض في صحتهم العقلية.



العلاقة بين ارتداء ملابس المنزل وصحتك العقلية

وكشف الباحثون عن وجود آثار ارتداء البيجامات أثناء العمل والتي تؤدى الى ضعف الصحة العقلية، حيث إن تشجيع المرضى على ارتداء ملابس النهار العادية يمكن أن يقلل من حدة الاكتئاب.

ونصح الباحثون خلال الدراسة على أهمية تغيير الملابس المنزلية قبل بدء العمل داخل المنزل في الصباح والذى قد تؤدى الى حماية جزئية من تاثيرات قيود كوفيد 19، على الصحة العقلية. "



ارتداء البيجامات خلال العمل بالمنزل

كما تناولت الدراسة على تأثير الأطفال على الآباء الذين يعملون في المنزل، حيث تبين أن 63٪ من الأشخاص الذين يعملون من المنزل مع طفل صغير اكتشفوا أن إنتاجيتهم تراجعت، حيث اكد الآباء في المنزل مع أطفال في سن المرحلة الابتدائية على انخفاض قدرتهم على العمل.