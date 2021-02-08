شكرا لقرائتكم خبر عن عقار الالتهاب الكبد الوبائى يساعد فى خفض فترة العزل الذاتى لمصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة كندية صادرة عن مركز تورنتو لأمراض الكبد، أن عقارًا تجريبيًا مضادًا للفيروسات يساعد في تحسن الحالة الصحية لمرضى فيروس كورونا، الذين يخضعون للعزل الذاتي داخل المنزل، طبقا لتقرير نشر في موقع ميديكال اكسبريس .



علاج التهاب الكبد الوبائى يساعد فى تحسن مرضى كورونا

وأظهرت الدراسة أن هذا العقار يملك إمكانيات علاجية كبيرة، خاصة في ظل وجود متغيرات عدوانية من الفيروس تنتشر في جميع أنحاء العالم والتي تكون أقل حساسية لكل من اللقاحات والعلاج بالأجسام المضادة.

وأشار الباحثون أن حقنة واحدة من عقار peginterferon-lambda، الذى يستخدم لعلاج التهابات الكبد الوبائى، لديه القدرة على التخلص من عدوى كوفيد 19 في غشون أسبوع فقط بمقدار 4 مرات مقارنة بالمصابين الذين لم يتلقوا هذا العقار.

وتبين من الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا هذا الدواء تخلصوا من الفيروس بسرعة، وكان التأثير أكثر وضوحًا من أولئك الذين لديهم أعلى مستويات فيروسية، حيث نجح العقار في تحسين أسرع لأعراض الجهاز التنفسي من خلال استخدام الأدوية المخصصة لعلاج الالتهاب الكبد الفيروسي .

وكشف الباحثون أن العقار المخصص لعلاج الالتهاب الكبد الوبائى نجح في تحسين الوضع الصحى للمصابين المشاركين بالدراسة خاصة لديهم مستويات فيروسية أعلى .