أسباب فقدان الشهية المفاجئ عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 فبراير 2021 12:34 مساءً -

فقدان الشهية عند الأطفال هي حالة غالباً ما تظهر ما بين عمر العامين والستة أعوام. بعض الأطفال قد يرفضون بعض الأطعمة في أواخر العام الأول من عمرهم ومع دخولهم العام الثاني تبدأ معرفتهم بالأطعمة والانتفاء.

إن لاحظت بان شهية طفلك قد توقفت وتساءلت عن سبب قلّة تناول طفلك للطعام، وإن لاحظت بان طفلك قد فقد الشهية فجأة فمن الطبيعي أن تقلقي ولكن إن كان طفلك يبدو بصحة جيدة وسعيد فمن الأرجح ألا يكون هنالك سببا للقلق فهذه الحالة قد تكون مؤقته ولا داعي للتسرع ففي أغلب الحالات طفلك يستعيد شهيته سريعاً.

شهية الطفل

ما الأسباب وراء فقدان الشهية المفاجئ عند الأطفال؟

وفقاً لما ذكرته دكتورة الصحة والتغذية البريطانية فرانكي فيليبس والمتحدثة الرسمية باسم جمعية الحمية البريطانية بأن الشهية بصورة عامة تتقلّب يوميا، حتى الأطفال الأصحاء قد يمرون بفترات من فقدان الشهية ونادرا ما يكون فقدان الشهية المفاجئ عند الأطفال هو سبباً طبيّاً. مع هذا فان بعض الحالات كارتداد حمض المعدة، الإمساك، مشاكل الغدة الدرقية وفقر الدم بسبب نقص الحديد وتناول بعض الأدوية قد يكونوا أسبابا لفقدان الشهية.

المرض بصورة عامة غالباً ما يتسيب فقدان الشهية، فالسعال، التهاب البلعوم ونزلات البرد كلها ستؤدي الى فقدان الشهية عند الأطفال لعدة أيام وهذا طبيعي جدا وكذلك بداية ظهور الأسنان لدى المواليد.

طفرات النمو لدى الأطفال تسبب فقدان الشهية، فعندما يتباطأ نمو الطفل وغالبا ما يحدث ما بين عمر العامين والثلاثة أعوام فان شهية الطفل تقل في هذه الفترة تماشيا مع الانخفاض الطفيف في متطلبات التغذية. وبالمثل فالتغير في مستويات النشاط أو بذل طاقة أقل قد يؤدي الى تقليل الحاجة للطعام.

رفض الطفل للطعام

نصائح لتغذية شهية طفلك:

- قدمي كميات قليلة من الطعام

- ركزي على نوعية الغذاء الذي تقدميه لطفلك وليس الكمية. البيض، الأجبان، زبدة الفول السوداني، الفواكه والمربى، هذه المواد تساعد على فتح الشهية.

قدمي كميات قليلة من الطعام

- عند مرحلة التسنين لدى الطفل قدمي الطعام اللين والغني بالبروتين كالبيض، شوربة الدجاج أو الفول المهروس. وقد يفضل الطفل الأطعمة الصلبة فبإمكانك تقديم أصابع الجبن أو شرائح الخبز المطلية بزبدة الفول السوداني.

- شجعي طفلك على الحركة وممارسة الأنشطة.

- ركزي على الأطعمة التي يحبها طفلك ولا تكثري من الخيارات.

شجعي طفلك على الحركة

- لا تقلقي وتتوتري إن رفض طفلك الطعام ولا تؤنبيه أو تعلّقي كثيرا فطفلك سيأكل عندما يجوع.

- قدمي لطفلك الفيتامينات والمعادن بجرعات مناسبة لعمره واستشيري طبيبك.

- إن طالت مدة رفض طفلك للطعام لأكثر من أسبوعين ولاحظت تراجعا في نموه فاستشيري الطبيب.