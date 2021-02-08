دليلك عندما يريد طفلك أن يصبح مغني أوبرا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 فبراير 2021 12:34 مساءً - هل طفلك مغنٍّ بالفطرة؟ وصوته أوبرالي؟ هل تدخل الغرفة وتجده يغني لنفسه؟ من دون أن يتمكن من التحكم بصوته؟ قد تكون هذه علامات مبكرة على رغبة طفلك في أن يصبح مغني أوبرا، وبالمقابل أنت لا تملك أي معلومات عن الموسيقا الكلاسيكية، وأنت كأب تتساءل عن المرحلة التي يمكن أن يصل إليها طفلك، ودورك فيها.

ماذا يمكنني أن أفعل للمساعدة؟ سؤال ترد عليه اختصاصية التربية مي الكركي.

1 – كن مؤمناً بقدرات طفلك

اشتر له النوتات

دعنا نتخطى الأساسيات الواضحة مثل الدفع مقابل دروس الغناء لطفلك، وتشجيعه لدخول المسابقات، وحضور الحفلات، وشراء النوتات الموسيقية، وما إلى ذلك. أهم ما يمكنك فعله لطفلك الموهوب فنياً هو ببساطة الإيمان به.

2 – لا تتوقع منه الكثير

ابنك يتطور جسمانياً

يمكنك تأجيل توقعاتك حتى منتصف المرحلة الثانوية. فبعد أن يبلغ الأولاد سن البلوغ، تتغير أصواتهم، لذلك ليست هناك حاجة حقيقية لبدء الدروس لتقوية الصوت قبل ذلك. بالنسبة للفتيات، إنه أيضًا في ذلك الوقت تقريبًا. حيث يجب أن تنمو الأصوات لتعبر عنهم، فهم يمرون بتغيرات جسمانية تجب مراعاتها.

3 – دع الخيار لطفلك

دعه يختار

إذا كان طفلك يرغب بالتدريب على الغناء قبل هذا العمر، فيمكنه البدء في تعلم قراءة النوتة الموسيقية أو حفظ الأغاني أو حتى تعلم تقنيات الطبقات الصوتية، وازرع في تفكيره، أنه ليس من المهم لاحقاً أن يكون الأفضل بين أقرانه، بل المهم أن يحب هذا النوع من الغناء.

4 – ثق بالمعلم

ثق بالمعلّم

لا تشغل بالك بقدرات المعلم، فابنك في مرحلة تتوجب منه أن يحب الموسيقا، وهذا ما سيلقنه إياه المدرس العادي؛ لذلك اتركه لمعلمه ولا تتدخل في دروس الأداء.

ثق بطفلك والخبير الذي وظفته.

5 – استمع لصوت طفلك النشاز

استمع لصوت طفلك النشاز

حتى إذا كان طفلك ينشز في النغمات العالية، عليك أن تسمح لأسلوبه بالتطور كما يشاء. ضع في اعتبارك أن مثل هذه السقطات ليست أبدًا خطأ من المعلم. طفلك يشبه الرياضي الذي يمكن أن يفشل في التدريب. فتحلَّ بالصبر في البداية، لكن إذا طال الأمر ولم يتطور طفلك، قد يعني هذا أن الوقت حان للعثور على مدرس تدريب صوت جديد.

6 – دع طفلك يساعد نفسه

دعه يسجل صوته

ادفعه لأن يسجل صوته وهو يغني بطبقات مختلفة، فهذا يطور مهاراته الموسيقية، شاركه في حفظ الأغاني من التسجيلات الكلاسيكية الموجودة في البيت، واعطه وقتك في اليوم التالي، بعد أن يكون قد تدرب بنفسه في غرفته.

7 – شجع صداقاته الموسيقية

شجّع صداقاته الموسيقية

من المفيد خلال فترة تدربه أن يصادق أطفالاً يحبون الموسيقا، أو تربوا في عائلات فنية، دعه يتبادل الزيارات معهم، سيتعلّم بالتأكيد، خصوصاً إذا كان موهوبًا، دعهما يتدربان على البيانو الموجود في البيت مثلاً، على الأقل 15-20 دقيقة في اليوم. ومن المفضل اقتناء بيانو كهربائي، فمن ميزاته أنه لا يحتاج أبداً إلى ضبط.

8 – شاركه الذهاب لتجارب الأداء

شاركه الذهاب لتجارب الأداء

عندما يتعلق الأمر بتجارب الأداء، اذهب معه. امسك بيديه واضبط له ربطة العنق. أخبره أنه يبدو جميلاً. ليس عليك حتى قول الكثير. يكفي قول "ستفعل شيئًا رائعًا، حبيبي" أو "أنا هنا من أجلك". لا تضغط عليه ولكن كن متاحًا. وإذا لم تتمكن من الذهاب معه، على الأقل تواصل عبر الهاتف.

9 – لا تضيع أموالك على المدارس والدورات الغالية الثمن

لا تضيّع أموالك



لا داعي لأن تصرف أموالك على مدارس غالية، فطفلك لازال يستكشف نفسه، فهو ليس متأكداً إن كان ما يفعله مناسباً له أم لا؛ لذا ادخر أموالك لسنوات تعليمه الأكثر أهمية.