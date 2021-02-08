مراحل كبر بطن الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 فبراير 2021 12:34 مساءً - تنقسم مراحل الحمل إلى ثلاثة مراحل، وفي كل مرحلة يطلق عليها اسم " الثلث" تحدث عدة تغيرات متشابهة في ثلاثة أشهر تقريباً، ولذلك يمكن تقسيم مراحل تغير بطن الحامل وشكله وارتفاعه حسب كل ثلث من أثلاث الحمل، وعليك متابعة هذا التغير ومراحل كبر بطنك من خلال هذا الموضوع فكوني معنا، ومع الدكتور موسى عبد الله، إستشاري النساء والولادة كالآتي.

العوامل التي تؤثر على كبر بطن الحامل

يختلف حجم البطن من امرأة لأخرى

وزن الحامل قبل الحمل، فإذا كانت الحامل تتسم بالسمنة فسوف يظهر الطن بسرعة وأكبر من الطبيعي.

ممارسة الرياضة فالحامل التي تمارس الرياضة سوف يبدو بطنها صغيراُ بسبب خسران السعرات الحرارية.

ترتيب الحمل، فغالباً لا يظهر بطن البكرية إلا في شهور متقدمة، ولكن تكرار الحمل يسمح بتمدد الرحم ويظهر البطن أكبر وبسرعة.

السمنة خلال الحمل، فكثرة تناول الطعام دون حساب مما يزيد من حجم الجنين يؤدي لكبر البطن.

بطن الحامل في الثلث الأول من الحمل

يبدأ البطن في الظهور مع نهاية الشهر الثالث

يبدأ بطن الأم بالبروز بشكل بسيط جدًّا في نهاية الشهر الثالث، أي بعد نهاية الأسبوع الثاني عشر من الحمل، وهذا بالنسبة للأم التي تحمل للمرة الأولى ويكون لديها جنيناُ واحداً فقط، أما لو كانت تحمل توأمًا فسيبرز بطنُها في منتصف الشهر الثالث.

بطن الحامل في الثلث الثاني من الحمل

الحامل طويلة القامة لا يظهر كبر بطنها

إذا كنت حاملاً للمرة الأولى" بكرية" فسوف يدأ ظهور البطن مع الشهر الرابع ونهاية الثالث، وسوف يلاحظ من حولك أن بطنك قد أصح ظاهراً، ويقيس الأطباء ارتفاع البطن وكبره بالقيراط، فكل أربعة قراريط بقياس عرض أصابع اليد تشير إلى شهر واحد من شهور الحمل، وربما كانت هذه الطريقة التقليدية والقديمة لتحديد شهور الحمل قبل اختراع السونار.

بطن الحامل في الثلث الثالث من الحمل

البطن في الشهر التاسع

في الثلث الأخير من الحمل يتحجر البطن، وينزل في الشهر الأخير للأسفل بصورة ملحوظة حيث يستقر رأس الجنين في الحوض بغض النظر عن نوع الجنين، ويكون حجم البطن كبيراً وملحوظاً، وتصبح الحامل تجد صعوبة في التنفس والحركة وصعود السلم، وغيرها من الحركات.



