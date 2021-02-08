كل ما لاتعرفه عن لقاح أسترازينيكا

بيروت - نادين محمد - لمواجهة انتشار الوباء تسارع مختلف دول العالم لتطعيم أكبر قدر من سكانها ضد فيروس كورونا المستجد، ومن أبرز اللقاحات المطروحة على الساحة مؤخراً لقاح أسترازينيكا.

أكد مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن لقاح أسترا زينيكا من اللقاحات المضاد لفيروس كورونا.

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أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تصنعه شركة أسترازينيكا يوفر حماية بنسبة 76% بعد 22 يوماً .

وأوصت الدراسة البريطانية بتلقي الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا بعد 3 أشهر من الأولى.

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واستخدم مطورو اللقاح طريقتي تطعيم مختلفتين؛ إحداهما أظهرت فاعلية بنسبة 90 %، إذ جرى التطعيم بنصف جرعة في البداية ثم جرعة كاملة يفصل بينهما شهر على الأقل، بينما أظهرت الطريقة الأخرى في التطعيم فاعلية نسبتها 62%، حيث جرى التطعيم بجرعتين كاملتين يفصل بينهما شهر على الأقل.

وتمت موافقة وكالة تنظيم الأدوية على جرعتين كاملتين متباعدتين لمدة 12 أسبوعاً، وهي خطوة من المأمول أن تسمح لأكبر عدد ممكن من الأشخاص بالحصول على مستوى معين من الحماية في فترة زمنية قصيرة.

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لا يفضل للحوامل تناوله

لفت عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن التجارب السريرية التي أجريت على لقاح أسترازينيكا، لم تشمل الحوامل والأطفال وكبار السن فوق 65 عاماً، موضحاً أنّ هذه الفئات لن تحصل على لقاح أسترازينيكا، وبالتالي أظهر التحليل المجمع للبيانات من طريقتي التطعيم متوسط فاعلية 70% للحماية من الفيروس.

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ميزات لقاح أكسفورد أسترازينيكا البريطاني:

1-ثمنه القليل نسبياُ البالغ 2.5 يورو للجرعة الواحدة.

2- كما أنه سهل التخزين في حرارة تتراوح بين درجتين و8 درجات مئوية.

3-آمن وتأثيراته الجانبية نادرة.

4-الذين تم تطعيمهم أقل عرضة لنقل مرض كوفيد 19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

5-فعال.

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