شكرا لقرائتكم خبر عن هل تدخين «الشيشة» يؤثر على نبضات القلب؟.. طبيب يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي عبدالله الذيابي، مدى تأثير تدخين “الشيشة” على صحة الإنسان، خاصة على مستوى نسبة ضغط الدم ونبضات القلب.

وقال الذيابي، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن تأثير الشيشة على الضغط مشابه للسجائر، أو ربما أكثر ضرراً.

وأضاف أن تدخين الشيشة مدة 15-30 دقيقة يؤدي الى رفع الضغط الانقباضي قرابة 3-16 درجة، والضغط الانبساطي قرابة 2-14 درجة.

تجدر الإشارة إلى أن متوسط ضغط الدم الطبيعي هو 120/80 ونبضات القلب 60-100.