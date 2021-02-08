شكرا لقرائتكم خبر عن البرقوق المجفف يحمى عظامك من الكسور وينقص وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما لا يدرك الكثيرون فوائد هذه الفاكهة المجففة الغنية بالمكونات الصحية، ووفقًا لموقع "Shape" فإن البرقوق المجفف غني بالألياف وفيتامينات A و C و K ، بالإضافة إلى مزيج من المعادن ، بما في ذلك الكالسيوم والزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ونتعرف في هذا التقرير على فوائد البرقوق المجفف الصحية، فوفقًا لمجلة BMC للطب التكميلي والعلاجات، قالت جيمي ميلر، اختصاصي التغذية في أريزونا الأمريكية: "في حين أن الموز عادةً ما يسرق الأضواء كفاكهة غنية بالبوتاسيوم، فإن 1/3 كوب من البرقوق المجفف يحتوي على نفس محتوى البوتاسيوم الموجود في الموز، مضيفة إن البوتاسيوم ضروري لمجموعة واسعة من الوظائف في الجسم من تدفق الدم إلى تقلصات العضلات".

البرقوق غني أيضًا بمضادات الأكسدة، التي تمنع تلف الخلايا والالتهابات عن طريق إزالة الجذور الحرة، التي تحمي أنسجة الجسم من الإجهاد التأكسدي، كما أن البرقوق غني بشكل خاص بالأنثوسيانين ، وهو مضاد للأكسدة وصبغة نباتية تمنح البرقوق لونه الأزرق المحمر والأرجواني اللون.

ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) تحتوي حبة من البرقوق المجفف على المكونات الغذائية التالية:

96 كالوري

1 جرام بروتين

1 جرام دهن

26 جرام كربوهيدرات

3 جرامات ألياف

15 جرام سكر

فوائد البرقوق المجفف

يخفف الإمساك

كغذاء غني بالألياف، يُعرف البرقوق على نطاق واسع بتأثيره الملين، حيث يحتوي البرقوق على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان ، والتي يمكن أن تساعد في منع الإمساك و تزيد الألياف من وزن البراز عن طريق امتصاص الماء. والنتيجة هي براز أضخم وأكثر ليونة ، مما يسهل تمريره.

ووجدت دراسة أجريت عام 2019 ونشرت في Clinical Nutrition أن البرقوق ممتاز لزيادة وزن البراز وتكراره لدى الأشخاص الذين يعانون من حركات الأمعاء غير المنتظمة لكن الألياف لا تعمل وحدها، حيث أن البرقوق يحتوي أيضًا على نسبة عالية من السوربيتول وحمض الكلوروجينيك ، مما قد يزيد من تكرار البراز.

قد يقلل من مخاطر الاصابة بسرطان القولون

لا تتوقف فوائد التحسين لصحة الجهاز الهضمي عن الإمساك، فقد يقلل الأنثوسيانين الموجود في البرقوق أيضًا من خطر الإصابة بسرطان القولون (المعروف أيضًا باسم سرطان القولون والمستقيم).

ووفقًا لمقال نُشر عام 2018 في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية ، فإن التأثير المضاد للأكسدة للأنثوسيانين يقاوم الإجهاد التأكسدي، وهو الحالة البيولوجية التي تسمح للخلايا السرطانية بالنمو والانتشار.

ويعطل الأنثوسيانين أيضًا انقسام خلايا سرطان القولون أثناء بدء موت الخلايا المبرمج أو موت الخلايا. علاوة على ذلك ، يحتوي البرقوق على المنغنيز والنحاس ، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة وتحمي الخلايا السليمة من التلف.

يساعد في إدارة الوزن وفقدانه

لا يُنصح عادةً بالفواكه المجففة لفقدان الوزن أو التحكم فيه لأنها عالية السعرات الحرارية ومع ذلك ، هناك بعض الأدلة على أن الألياف الموجودة في البرقوق قد تساعد في التحكم في الوزن عن طريق زيادة الشبع، كما هو موضح في بحث نُشر في مجلة Eating Behaviors.

تشير الأبحاث المنشورة في مجلة التغذية والأيض أيضًا إلى أن الألياف تثبط الشهية عن طريق تقليل هرمون الجريلين للجوع بشكل أساسي ، يمكن أن يساعدك البرقوق على الشعور بالشبع لفترة أطول بين الوجبات .

يدعم صحة العظام

البرقوق يحتوي على فيتامين K والبورون، وهما عنصران مغذيان رئيسيان لصحة العظام تلاحظ أن "فيتامين K يلعب دورًا مهمًا في تكوين أوستيوكالسين ، وهو بروتين يساعد الكالسيوم على الارتباط بالعظام.

ويزيد البورون من التوافر الحيوي لفيتامين د ، وهو عنصر غذائي ضروري لامتصاص فيتامين ك ، وفقًا لمقال نُشر في الطب التكاملي.