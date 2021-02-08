شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن للفحص السنوى المساعدة فى الكشف المبكر عن السرطان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر التشخيص المبكر خاصة بالنسبة للأمراض الخطيرة مثل السرطان مهم جدًا لعلاجه والسيطرة عليه، لذلك فإن الخضوع لفحوصات طبية على فترات منتظمة والالتزام بنمط حياة صحى يمكن أن يساعد كثيرًا فى الوقاية من السرطان وكذلك المعرفة والوعى بعلامات وأعراض هذا المرض الخبيث وملاحظة أي تغيرات غير طبيعية تحدث للجسم، وفقًا لما ذكرته شبكة تايمز نيوز الهندية "timesnownews".





تتزايد حالات السرطان بشكل ملحوظ ولكن إذا تم تشخيصه وعلاجه مبكرًا يمكن السيطرة عليه، ويعتبر سرطان الثدى هو الأكثر شيوعًا لدى الإناث، بينما ينتشر سرطان الجهاز الهضمى العلوى بشكل شائع بين الرجال، ولكن يمكن أن يكشف تصوير الثدى الشعاعى والفحوصات الصحية عن سرطان الثدى فى مرحلة مبكرة في الشفاء منه وبالمثل إذا تم تجنب منتجات التبغ والذهاب للفحص المنتظم لتجويف الفم سيكون مفيدًا أيضًا.

- أهمية الفحوصات الطبية السنوية للكشف عن السرطان

إجراء الفحوصات الطبية السنوية مهمة جدًا للحفاظ على الصحة العامة ويمكن أن تساعد أيضًا فى الكشف المبكر عن السرطان قبل ظهور الأعراض، حيث أن العلاج الفورى يمكن أن يقطع شوطًا كبيرًا في السيطرة على الحالة والشفاء منها، خاصة مع دخول حقبة جديدة تعتمد على العلاج المناعى بشكل أساسى فى مقاومة الخلايا السرطانية على وجه التحديد وبالتالى يمكن تجنب الآثار الجانبية المرتبطة بالعلاجات التقليدية، حيث يمكن للعلاج المناعى حتى مهاجمة الخلايا الطبيعية، ويمكن إعطاء هذه الخلايا كلقاحات بعد عزلها من جسم المريض.

من جانبه، أشار الدكتور براديب ماهاجان باحث الطب التجديدى، إلى إمكانية استخدام الخلايا الجذعية الوسيطة (MSCs) كمركبات أو ناقلات لتوصيل الجزيئات المضادة للسرطان، حيث ثبت أن الخلايا الجذعية السرطانية تعدل البيئة المناعية، لذلك عندما تسبب الخلايا السرطانية خلل فى تنظيم جهاز المناعة تعمل هذه الخلايا على إعادة التوازن من جديد.