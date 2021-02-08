شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فواكه يجب إضافتها لنظامك الغذائى تدعم صحتك..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موسم الشتاء يحتوي على وفرة من الفواكة والخضروات الغنية جدًا بالمغذيات والتى تساعد على الحفاظ على صحة الجسم، ويقدم التقرير التالى 5 فواكه يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي للبقاء بصحة جيدة وفقا لتقرير لموقع time now news

كما أن الفاكهة جزء حيوي من نظامنا الغذائي وتزود الجسم بالعديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها من أجل الأداء السليم.

5 فواكه يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي1.البرتقال:

يتوفر البرتقال بكثرة خلال فصل الشتاء فهي غنية بفيتامين ج ، الذي يساعد في الحفاظ على صحة الجلد ، وتحسين صحة الفم ، ويلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز المناعة نظرًا لكيفية انتشار العدوى بشكل كبير خلال فصل الشتاء ، وعليه فإن إضافة البرتقال إلى نظامك الغذائي خلال هذا الموسم هي طريقة مثالية للبقاء بصحة جيدة.

2.الجوافة:

الجوافة هي فاكهة شتوية موسمية رائعة غنية جدًا بالألياف الغذائية ، مما يساعد على تحسين الهضم والحفاظ على صحة جسمك الجوافة غنية بحمض الفوليك ، مما يساعد على تحسين الخصوبة.كما أنها مفيدة للغدة الدرقية وتساعد في علاج الاختلالات.

3.العنب:

يتوفر العنب بمختلف أنواعه خلال فصل الشتاء العنب غني بمضادات الأكسدة المختلفة التي تساعد في الحفاظ على صحة الجلد والعينين يعتبر العنب أيضًا فاكهة صحية جدًا لإضافتها إلى النظام الغذائي لكبار السن.

4.الرمان:

الرمان فاكهة أخرى تستهلك على نطاق واسع في فصل الشتاء فهي غنية بالألياف التي تساعد على تحسين الهضم من المعروف أيضًا أن هذه الفاكهة صحية للقلب، يساعد الرمان أيضًا في تقليل الالتهابات في الجسم ، والتي يمكن أن تحدث بسبب الاضطرابات أو الأمراض المختلفة.

5.التفاح:

يُعرف التفاح بفوائده الصحية في جميع أنحاء العالم غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين هـ وغيرها ، يعتبر التفاح وجبة خفيفة مثالية في منتصف النهار أو حتى خيار الإفطار، فهي غنية بالألياف التي تساعد على الهضم.